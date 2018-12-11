«Спартак» заиграл по-чемпионски Похоже, владивостокскому «Спартаку-Приморье» удалось преодолеть кризис. Во всяком случае, наш клуб, который является действующим чемпионом страны, одержал третью победу подряд в первенстве России в суперлиге по баскетболу среди мужских команд.

На сей раз «под каток» приморских баскетболистов попал новичок первого дивизиона – «Уралмаш» из Екатеринбурга. Кстати, когда «танкостроители» решили подняться в классе из второго дивизиона, они взялись за усиление состава, в том числе пригласив и бывших дальневосточников. Сейчас за уральцев выступают три игрока (Андрей Зверков, Алексей Комаров и Сергей Рассказов), ранее игравших в составе «Спартака-Приморье». Эксперты не раз отмечали большие амбиции и неуступчивый характер этой команды.

В предыдущем туре на Сахалине они выиграли одну из четвертей у лидера нынешнего первенства «Восток-65» с невероятным счетом – 2:21! Островитянам, которые в минувшем сезоне выступали в Единой лиге ВТБ, пришлось приложить невероятные усилия, чтобы уйти от поражения.

«Красно-белые» во Владивостоке прямо со старта нацелились на чужую корзину. В цель попало 8 из 9 первых бросков. На табло горели цифры 14:2, и главный тренер «Уралмаша» Олег Мелещенко был вынужден взять тайм-аут. Эта встряска помогла гостям немного сократить отставание, но к концу стартовой 10-минутки приморцы восстановили двузначное преимущество – 24:14.

Во втором периоде уже гости предприняли рывок и даже сократили отставание до минимума. Но тут свои лидерские качества проявил наш центровой Максим Кривошеев. Он повел за собой ведущую пятерку, благодаря чему дальневосточники вновь оторвались – 45:34.

В третьем игровом отрезке наши земляки стали не только агрессивны в атаке, но и технически грамотно провели оборону. Все попытки гостей приблизиться в счете не приносили результата – 63:47.

В завершающей четверти спартаковцам оставалось лишь сдержать атаки уральцев и довести дело до победы. А когда «красно-белым» удались еще четыре броска с дальней дистанции, «Уралмаш» смирился с поражением.

В итоге 90:73 и очередные два очка. В составе нашей команды отличились Максим Кривошеев и защитник Григорий Мотовилов – каждый из них набрал по 18 очков. Также достойные результаты показали Александр Разумов, Максим Колюшкин и Алексей Вздыхалкин.

– Хорошая игра второй раз подряд у нас, – отметил на пресс-конференции и.о. главного тренера БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин, – хотя мы ожидали физического спада наших игроков, потому что в прошлом матче все ребята выложились на 100 процентов и очень устали. К сожалению, у нас есть травмированные игроки. Поэтому выходившие на площадку были вынуждены выкладываться за себя и за «того парня». Но старались не зря: эта победа позволила нам подняться на одну строчку в турнирной таблице – на пятую позицию.

Впереди у «Спартака-Приморье» гостевая серия из трех матчей с «Самарой», ЦСКА-2 и «Востоком-65». Причем команды из Самары и Южно-Сахалинска сейчас находятся на первом и втором местах в турнирной таблице, а москвичи занимают девятую строчку. Поединки с лидерами турнира наверняка будут ожесточенными и покажут истинные возможности спартаковцев в нынешнем первенстве.

Следующие домашние матчи на паркете СК «Олимпиец» наша команда проведет уже в следующем году, 4 и 7 января.

Автор: Николай КУТЕНКИХ