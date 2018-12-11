«Моряков» укачало на льду? Под копирку предпоследнего матча с «Сибирью» у владивостокского «Адмирала» прошел и минувший поединок с «Барысом». С той лишь разницей, что игра 8 декабря в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги проходила на домашнем льду «Фетисов-арены».

Параллели напрашивались во всем. «Моряки» начали с того, что забили шайбу. Но в первом же периоде хоккеисты из Астаны сравняли счет, а во втором уже вышли вперед. Так же как и в Новосибирске «Адмирал» во Владивостоке проиграл с общим счетом 1:3.

Что же происходит с нашей командой, задаются вопросом болельщики. Ответ прост: слишком много травмированных и слишком короткая скамейка запасных. Чтобы вывести на лед четыре полноценные пятерки, пришлось из лазарета срочно выписывать выздоравливающего Дениса Вихарева. И тем не менее этот матч «моряки» заканчивали в три пятерки. К травмированному Александру Стрельцову присоединился его брат Василий, которому шайба попала в руку. Также к врачам отправился еще один наш нападающий – чех Войтех Полак, так распалась вторая тройка нападения. Кстати, из первой тройки Константин Глазачев играл с повышенной температурой, а в лазарете находится форвард Александр Мерескин. Полноценной замены ему не нашлось. Тренерскому штабу пришлось срочно составлять новую тройку нападения из резервных игроков. Оборонять ворота доверили Антону Красоткину.

Но, как уже упоминалось выше, стартовый отрезок не предвещал проблем. Уже на третьей минуте Константин Глазачев получил выверенный пас от Дениса Вихарева и открыл счет – 1:0.

Тут же «Барыс» получил шанс отыграться, поскольку «Адмирал» остался в меньшинстве после удаления защитника Александра Угольникова. Тем не менее гости не только не сумели пробить ворота Антона Красоткина, но и сами едва не получили вторую шайбу в свои. Это Денис Вихарев вырвался один на один с голкипером, но, к разочарованию трибун, не смог переиграть вратаря казахстанской команды.

Приморцы продолжали рваться в атаку. Одна из них окончилась голом. Однако арбитры его не засчитали и заявили, что владивостокский нападающий Александр Черников забил шайбу не по правилам.

А вот концовка стартовой 20-минутки осталась за «Барысом». За четыре минуты до перерыва канадский легионер Патрис Кормье сумел-таки пробить Антона Красоткина и сравнял счет – 1:1.

Во втором периоде гости, имеющие полноценную скамейку запасных для замены, усилили давление. А наши защитники из-за усталости уже не поспевали за нападающими соперника. В этом игровом отрезке астанинцы совершили в два раза больше бросков по воротам. Приморский вратарь до поры до времени отлично справлялся с возросшей нагрузкой и демонстрировал чудеса реакции. Однако под конец периода и он сдался. В этот момент у каждой команды на льду было по четыре полевых игрока. Еще один представитель Канады в «Барысе» Даррен Диц броском с острого угла вывел вперед гостей – 1:2.

К чести приморцев, они не пали духом и в последней 20-минутке навязали противнику бой. Практически весь заключительный период прошел под диктовку «Адмирала». И хотя хозяева много атаковали и были довольно близки к тому, чтобы отыграться, хоккеисты «Барыса» в защите отработали безукоризненно и удержали свои ворота в неприкосновенности. За пару минут до финального свистка приморцы поменяли своего вратаря на шестого полевого игрока. Гости этим воспользовались и забили шайбу в пустые ворота – 1:3.

– Игра была напряженная и интересная, – не унывал на итоговой пресс-конференции главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Наши игроки создавали хорошие моменты, а вот с реализацией не получилось. Также были ошибки, которые сказались на итоговом результате. Именно в эти моменты гости забивали свои шайбы. Но это хоккей, на ошибках учатся. Готовимся дальше.

Следующая игра состоится 18 декабря – в КХЛ недельный перерыв. В гости к «морякам» приезжает некогда прославленный клуб – московское «Динамо». «Бело-голубые» в этом сезоне показывают слабую игру и находятся на девятой позиции в турнирной таблице западной конференции КХЛ, в команде сменилось поколение хоккеистов, а молодежь еще не набралась опыта. В этом «Динамо» и «Адмирал» весьма похожи.

Автор: Николай КУТЕНКИХ