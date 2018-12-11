Построенная в Приморье баржа завершила ходовые испытания Универсальная баржа «Камчатка-1», построенная на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе в Приморье, прошла заводские ходовые испытания.

Как отметили в пресс-службе края, это первый опыт приморского предприятия по проектированию полного цикла и постройке судов в соответствии с требованиями Российского морского регистра.

По данным краевого департамента промышленности, испытания завершились успешно. Универсальная самоходная баржа «Камчатка-1» полностью готова к выходу в море. Еще в августе ее торжественно спустили на воду на заводе для завершения строительства.

Судно построено в Ливадии по заказу министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края. Самоходная баржа с аппарелью предназначена для перевозки 25 пассажиров, 40 тонн грузов, например, одного грузового автомобиля КамАЗ. Длина судна – 25,8 метра, ширина – 6 метров, осадка 1,2 метра. Развивает скорость до 10 узлов.

«Эта баржа может использоваться не только для перевозки грузов, но и для водолазных работ при установке контейнерных модулей, в качестве противопожарного судна, для гидрографических работ и буксирных операций. Также ее можно применять при локализации разливов нефти», – отметили в департаменте промышленности.

Сейчас аналогичное судно строится еще на одном приморском предприятии – Славянском судоремонтном заводе. Оно было заложено в декабре 2017 года.

Автор: Отдел новостей «В»