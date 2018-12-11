В 75 можно чувствовать себя на 40, но нужно попотеть Регулярные тренировки в течение всей жизни на десятилетия омолаживают организм, говорит новое исследование университета Болл Стейт, опубликованное в Journal of Applied Physiology, сообщает Medportal.

Исследователи набрали людей, которые в течение нескольких десятилетий регулярно занимались бегом, велоспортом, плаванием или любым другим видом физической активности. Средний участник исследования – это «пожизненный» физкультурник, который тренируется в качестве хобби и посвящает занятиям спортом около пяти дней в неделю, в общей сложности около семи часов.

Изучая постоянно тренировавшихся 70-летних, исследователи обнаружили, что возможности их сердца и легких, а также мышечная форма как у здоровых 40-летних людей.

– «Упражнение побеждает» – это ключевой момент. Мы видели, что люди, которые регулярно тренируются год за годом, имеют лучшее общее состояние здоровья. Эти 75-летние – мужчины и женщины – имеют такое же сердечно-сосудистое здоровье, как 40–45-летние, – сказал руководитель исследовательской группы Скотт Траппе.

Состояние сердечно-сосудистого здоровья участников оценивали следующим образом: при помощи велотренажера определяли VO2max (максимальное количество кислорода, которое человек может использовать во время интенсивных упражнений, и аэробная выносливость). Также каждому участнику делали биопсию мышц, чтобы определить капилляризацию и активность аэробных ферментов.

Как правило, после 30 лет VO2max снижается примерно на 10 % каждые последующие 10 лет. Возрастающее снижение VO2max напрямую связано с увеличением риска множественных хронических заболеваний, смертности и потери независимости.

Исследователи также разделили испытуемых мужчин на две группы: продуктивная (интенсивные пожизненные тренировки соревновательного характера) и просто фитнес.

– По некоторым показателям, например сердечно-сосудистой способности, продуктивная группа была значительно лучше, – сказал Траппе. – Но такие вещи, как здоровье мышц и капилляров для поддержания кровотока, были эквивалентны между двумя группами.

Исследование предоставило уникальную возможность оценить физиологическую пользу пожизненных упражнений, сравнив 70-летних физкультурников с их более молодыми коллегами и малоподвижными сверстниками.

– Действительно интересным в этом исследовании было то, что эти люди вышли из поколения тренировочного бума, который начался в 1970-х, когда бег и теннис стали массово популярными, – поделился Траппе.

Хотя молодые люди могут справиться с более интенсивными тренировками, многим 70-летним удалось найти новые способы поддерживать состояние здоровья на довольно высоком уровне, резюмировали исследователи. Таким образом, для любого человека 30–60 минут упражнений в день являются ключом к здоровой жизни.

Автор: Отдел новостей «В»