Волонтеров года наградили, их родителей – поблагодарили В приморской столице завершился городской конкурс «Волонтер года – 2018». По итогам голосования экспертного совета победителем и обладателем главного приза – путевки в ВДЦ «Океан» стал волонтер, ученик школы № 74 Андрей Шидловский, сообщили в пресс-службе мэрии.

Волонтеры, их родные и друзья, а таже почетные гости собрались на праздничное мероприятие в Приморском краевом Доме молодежи. Надо отметить, что торжественное подведение итогов конкурса состоялось в Международный день добровольца и День добровольца России. К тому же 2018 год был объявлен Годом добровольца и волонтера России.

«Сегодня мы подводим итоги нашего конкурса и Года волонтера именно в нашем городе, – отметил директор муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Хочу сказать, что в этом году все мы поработали ударно: более 1500 добровольцев было задействовано в мероприятиях, которые организовали МКУ «Молодежный ресурсный центр» и администрация Владивостока, и это не учитывая крупные международные форумы и мероприятия, в которых мы также принимали самое активное участие. Поэтому проводим этот конкурс, чтобы сказать ребятам большое спасибо за их работу и, конечно, выявить самых активных добровольцев».

Начальник управления по делам молодежи администрации города Дмитрий Нестеренко отметил, что сегодня уже нельзя представить любое мероприятие как в городе, так и в крае без участия волонтеров.

– Даже сегодня у кого-то праздник, а добровольные помощники на своем ответственном посту: регистрируют, встречают добрым словом, улыбкой – это отличительная черта нашего волонтерства. Ребята, спасибо огромное за работу, которую вы делаете. Особенно мы вам благодарны за участие во всех наших городских мероприятиях, за ваши инициативы, за ваши проекты. Желаю вам еще больше интересных и масштабных проектов как в нашем городе, так и по всей стране и за ее пределами, – поздравил волонтеров с праздником Дмитрий Нестеренко.

Он также выполнил почетную миссию и вручил памятный знак «80 лет со дня образования Приморского края» Светлане Нестеровой, президенту благотворительного фонда «Счастливые дети».

Впервые в этом году в ходе церемонии отдельные слова благодарности за воспитание активной молодежи сказали родителям юных волонтеров. Семьям Килиных, Внуковых и Сущенковых вручили благодарственные письма администрации города, а также цветы и подарки. Благодарственными письмами от депутата Государственной думы России Сергея Сопчука отметили ударную работу сотрудников муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр».

Но самой эмоциональной частью торжества стала церемония награждения победителей конкурса. Надо отметить, что в этом году в МКУ «Молодежный ресурсный центр» для участия в конкурсе было подано около 60 заявок.

Впервые в конкурсе была введена номинация «Координатор года» – волонтер, который умеет собирать единомышленников в команду, нести персональную ответственность за работу добровольцев на мероприятиях. Им стала студентка Владивостокского гуманитарно-коммерческого колледжа Полина Козырева.

Также на конкурсе «Волонтер года – 2018» подвели итоги интернет-голосования за титулы «Мистер и Мисс волонтерство» Владивостока, объявленного в соцсетях МКУ «Молодежный ресурсный центр». По итогам народного голосованию «за современный эталон для подражания молодежи – активную, образованную, духовно развитую личность, которая занимается добровольческой помощью во Владивостоке» обладателями почетных титулов стали Станислав Мокану и Анастасия Внукова.

Но громче всего волонтеры, собравшиеся отметить свой профессиональный праздник, аплодировали обладателю Гран-при конкурса «Волонтер года» Андрею Шидловскому. Он получил главный приз – сертификат на бесплатную путевку в ФГБОУ ВО «ВДЦ «Океан».

Во время церемонии с творческими номерами выступили победители танцевального городского конкурса «Стартинейджер-2018» команда «Ноев ковчег», саксофонистка Екатерина Платонова, начинающий поэт, написавший гимн волонтеров МРЦ, Игорь Воропаев и певица Ляля Алексакова.

Завершился вечер концертом музыкального проекта МРЦ «Квартирник LAMPA». Волонтеры подпевали и танцевали вместе с Дарьей Курской, Денисом Качаном, Костей Черноусом и кавер-группой «Город В».

Напомним, что лидеров среди добровольцев во Владивостоке выбрали в четвертый раз. Организаторами конкурса «Волонтер года – 2018» выступают управление по делам молодежи администрации Владивостока, муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр».

Автор: Отдел новостей «В»