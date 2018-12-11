Фальстарт: продавец елок поспешил развернуть торговую площадку Сотрудники административно-территориального управления Ленинского района привлекли к ответственности первого продавца елок, который осуществляет свою торговлю незаконно, без имеющихся на то разрешительных документов, сообщили в пресс-службе мэрии. Теперь предпринимателю предстоит заплатить штрафы.

Как уже писал «В», на сегодняшний день в краевом центре определен 31 адресный ориентир, где возможна торговля новогодними елками. В 16 точках торговля стартует с 12 декабря, а 17 декабря будет дан старт продаж еще по 15 адресам. Раньше этого реализация главного атрибута Нового года – елок – незаконна.

«Нам поступил сигнал о том, что на Всеволода Сибирцева, 41 продажа елок началась еще 6 декабря. Оперативно выехали на место и составили протоколы об административных правонарушениях на недобросовестного предпринимателя. Перед законом ему предстоит ответить сразу по двум статьям – за незаконную торговлю и установку нестационарного торгового объекта. В данном случае это автомобиль, с которого ведется реализация товара», – пояснили в АТУ Ленинского района.

Специалисты административно-территориальных управлений районов города напоминают, что граждане, ставшие свидетелями правонарушений, в том числе и незаконной торговли, могут сообщать об этом в мэрию. По поступающей информации проводятся проверки, а нарушителей штрафуют. Направить сообщение можно через интернет-приемную на официальном сайте городской администрации www.vlc.ru.

Автор: Отдел новостей «В»