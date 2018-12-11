Дружба на долгие годы: подписано соглашение о сотрудничестве между Владивостоком и Брянском В конце минувшей недели в Брянске и.о. главы приморской столицы Сергей Шерстюк и глава Брянска Александр Хлиманков подписали соглашение о сотрудничестве между нашими городами, сообщили в пресс-службе мэрии.

Документ предполагает расширение деловых, экономических, культурных и дружеских связей в самых разных областях. Руководители обоих городов отметили: между столицей Приморья и Брянском немало общего. Так, Владивосток – город-крепость на Тихом океане, Брянск – форпост юго-западных границ России. Брянску и Владивостоку в 2010 году было присвоено звание «Город воинской славы». Это приграничные региональные центры.

«Подписать соглашение – это наша инициатива и очень взвешенное решение, – отметил в ходе встречи и.о. главы приморской столицы Сергей Шерстюк. – Мы оценили потенциал Брянска, увидели интересные для сотрудничества промышленные предприятия. Владивосток тоже динамично развивается, и я уверен, что он будет интересен для гостей из Брянска и у наших городов появится много интересных проектов в разных сферах».

Сергей Шерстюк также напомнил, что в конце XIX века очень много людей из Брянской губернии переехали на Дальний восток, осваивали и развивали край. Так и его предки в 1896 году из Стародубского уезда перебрались в Приморье. Руководитель Владивостока гордится, что является потомком переселенцев в пятом поколении с корнями с Брянщины.

«Мы приветствуем налаживание связей между нашими городами, – поприветствовал гостей глава Брянска Александр Хлиманков. – Две крайние точки нашей необъятной страны – Владивосток и Брянск – подписали соглашение о партнерстве. Для жителей городов это будет поводом лучше узнать друг друга, изучить нашу страну. Мы будем налаживать связи в разных сферах: в образовании, культуре, спорте. Уверен, что бизнес Владивостока и Брянска заинтересуется выгодными проектами. Нам интересен ваш опыт привлечения инвестиций. С огромным удовольствием депутаты проголосовали за то, чтобы это соглашение было заключено».

У двух муниципалитетов немало общих вопросов. Ведется большая работа по реализации федеральных программ, актуальны темы формирования бюджета, ремонта дорог и общественных территорий, поддержки инициативной молодежи, развития промышленности, малого и среднего предпринимательства.

Как говорится в соглашении, сотрудничество планируется развивать в социально-экономической и культурной областях, в сфере туризма, спорта и других. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут активнее проводить совместную работу по разработке программ развития предпринимательства, способствовать информационному обмену и обмену опытом. Соглашение будет способствовать установлению более тесного и разностороннего сотрудничества между предприятиями, трудовыми коллективами, творческими объединениями, предпринимателями, студентами, школьниками и всеми жителями Брянска и столицы Приморья.

В ходе визита в Брянск делегация из Владивостока побывала на машиностроительном предприятии – ЗАО «Брянский арсенал», который производит дорожные машины и коммунальную технику, а также в Брянском государственном техническом университете. К слову, между БГТУ и ДВФУ в 2015 году было подписано соглашение о сотрудничестве в области научных исследований.

Справка «В»

На сегодня у Владивостока 15 зарубежных городов-побратимов, а также один российский – Владикавказ. Соглашение о сотрудничестве подписано еще с девятью зарубежными городами, а также с Севастополем. Теперь круг дружественных городов пополнил Брянск.

Автор: Отдел новостей «В»