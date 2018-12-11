Индия отметится во Владивостоке легендарными классическими рагами Приморская столица вошла в число городов, где пройдут мероприятия фестиваля Индии в России. Ближе познакомиться с индийской культурой жители и гости Приморья смогут в декабре этого года и марте следующего, сообщила пресс-служба края.

Так, уже в пятницу, 14 декабря, в зале Приморской краевой филармонии состоится концерт популярной исполнительницы Калаймамани Вани Кала Судхакара М. Нармадха. Это известная скрипачка в третьем поколении, музыковед и певица.

Золотая медалистка, артист высшей категории Всеиндийского радио и выдающийся исполнитель, она исполняет на скрипке национальную индийскую музыку.

На ее счету более 10000 концертов по всему миру. Она получала награду «Лучшая скрипачка» Музыкальной академии в Мадрасе восемь раз.

На концерте Калаймамани М. Нармадха представит индийскую классическую музыку, в том числе легендарные классические раги (особые музыкальные композиции).

Фестиваль Индии в России организован посольством Индии в РФ, основная цель мероприятия – развитие дружеских связей и расширение культурного взаимодействия между странами. До конца марта следующего года выставки, музыкальные и танцевальные концерты пройдут в 22 городах страны, в том числе во Владивостоке.

22 марта также в филармонии состоится концерт индийской классической музыки на струнном ударном инструменте сантур. На все мероприятия фестиваля вход свободный.

Автор: Отдел новостей «В»