Школьное меню витаминизировали овощными салатами В муниципальных школах Владивостока питаются по новому меню. Его разработали специалисты с учетом увеличения финансирования на завтраки и обеды школьников, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Увеличение субсидий на питание произошло с 1 декабря, они выросли почти вдвое, – уточняет Людмила Крупина, начальник отдела общего образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования. – В меню школьных столовых появилось больше овощей, мясных и молочных продуктов. Кроме того, младшим школьникам теперь предоставляют стакан молока».

Как отмечают специалисты, в меню появились новые блюда, с которыми питание стало более разнообразным и витаминизированным. Это различные овощные салаты, супы и запеканки. Кроме того, расширился перечень детей, которым положено бесплатное питание. Так, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья теперь могут бесплатно и завтракать, и обедать.

Изменения в меню первыми заметили сами дети и родители.

«Кормить стали намного лучше, – говорит Елена, мама ученицы школы № 9. – Ребенок пришел с восторженными комментариями, что давали блинчики с творогом, манную кашу, бутерброды с сыром и компот. А чуть позже каждому налили по стакану молока».

Вкуснее, по словам школьников, стали кормить и в школе № 57.

«Дочь 3 декабря пришла с учебы довольная, говорит: «Мама, такой вкусный завтрак у нас был», – рассказывает Виктория, мама одной из учениц школы. – А потом еще и молоком напоили. И теперь такие завтраки каждый день. Это очень важно. Мы целый день на работе, и чем ребенок питается днем, нам небезразлично».

Заметили перемены и в школе № 7. Здесь в меню – любимые многими школьниками сосиски и кабачковая икра.

За процедурой внедрения нового меню наблюдают специалисты управления образования. Ежедневно специально созданные комиссии выезжают в школы города, чтобы лично оценить, чем питаются школьники.

Как уже писал «В», до 1 декабря на бесплатный завтрак школьника из бюджета выделялся 21 рубль в день, на обед – 25 рублей. Накормить детей на эти деньги полноценно и разнообразно было довольно сложной задачей. Поэтому во всех школах города очень ждали увеличения субсидий на питание. Как уже писал «В», суммы выросли вдвое. Дополнительные средства из краевого бюджета уже выделены.

Как отмечают специалисты, увеличение субсидий на питание школьников – одна из первых мер по модернизации системы образования в Приморье.

Автор: Отдел новостей «В »