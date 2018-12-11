В Приморье за неуплату штрафов арестованы 35 пешеходов По данным краевой Госавтоинспекции, на протяжении этого года наезд на пешехода остается основным видом автопроисшествий.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день под колесами транспортных средств погибли 75 человек, 695 – получили травмы различной степени тяжести, в том числе 128 детей.

73 % ДТП произошли в рабочие дни. В 39 % случаев в темное время суток, при этом пешеходы не имели на одежде световозвращающих элементов. 30 пешеходов попали под колеса автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения.

С начала года в отношении пешеходов, попытавшихся перейти проезжую часть в неустановленном месте, составлено более 45 тыс. административных материалов по статьям 12.29 и 12.30 КоАП РФ, предполагающим штрафные санкции в размере до 1,5 тыс. рублей.

В Госавтоинспекции подчеркнули: в законодательстве также предусмотрена ответственность пешехода за неуплату штрафов за нарушение ПДД. Если штраф не оплачен в установленный срок, дело передается судебному приставу-исполнителю. Неуплата штрафа ведет к административной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до 15 суток.

С начала года за нарушение ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ привлечено 798 пешеходов, по результатам рассмотрения судьями материалов об административных правонарушениях вынесено 628 постановлений о наложении штрафа, 35 постановлений – о назначении административного ареста (всего 101 сутки) и 27 постановлений о назначении обязательных работ сроком на 620 часов.

Автор: Отдел новостей «В»