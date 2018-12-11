Зима корректирует электрички В Приморье вводится в действие зимнее расписание пригородных электропоездов. Как сообщила пресс-служба ОАО «Экспресс Приморья», с сегодняшнего дня изменяются графики движения нескольких рейсов.

Так, электропоезд № 6439 сообщением Смоляниново – Владивосток будет отправляться в 5 часов 59 минут (на 10 минут позже от текущего графика). Время отправления по всем остановкам вдоль маршрута также сдвигается на 10 минут позже. Прибытие во Владивосток в 7 часов 50 минут.

Электропоезд № 6016 сообщением Ружино – Сибирцево – Владивосток будет отправляться в 6 часов 54 минуты (на 7 минут раньше от текущего графика). Электропоезд № 6443 сообщением Артем-1 – Владивосток будет отправляться в 6 часов 16 минут (на 13 минут позже от текущего графика).

Электропоезд № 6364 сообщением Уссурийск – Владивосток будет отправляться в 6 часов 44 минуты (на 2 минуты раньше от текущего графика). Электропоезд № 6342 сообщением Раздольное – Владивосток будет отправляться в 6 часов (на 12 минут позже от текущего графика).

Кроме того, со вчерашнего дня по рабочим дням в расписании электропоездов появится экспериментальная электричка. Компания-перевозчик запускает в тестовом режиме раннюю пташку – утренний рейс Угольная – Владивосток. Электропоезд будет курсировать по 29 декабря включительно по рабочим дням недели. В течение этого времени сотрудники «Экспресса Приморья» будут анализировать пассажиропоток. Если он окажется устойчивым и массовым, электричка станет постоянной. Время отправления со станции Угольной – в 6 часов 5 минут, прибытие во Владивосток – в 6 часов 53 минуты.

Автор: Отдел новостей «В»