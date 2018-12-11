Памятник архитектуры вышел в лидеры производства Коллектив железнодорожного вокзала Владивосток стал лидером среди вокзалов России в третьем квартале 2018 года, сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

«Среди железнодорожных вокзалов сети ОАО «РЖД», а их насчитывается 341, вокзал Владивосток удостоен первого места по итогам производственной деятельности в третьем квартале 2018 года. Этот результат стал возможен благодаря слаженной работе всего коллектива вокзала как по выполнению финансовых показателей, так и по улучшению качества обслуживания пассажиров и содержания вокзального комплекса», отмечается в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что за 10 месяцев вокзалом Владивосток обслужено более 300 тыс. пассажиров только в дальнем следовании, что на 16,4 % превышает уровень прошлого года.

Сегодня вокзал, единственный на ДВЖД памятник архитектуры федерального значения, является крупным пассажирским комплексом. Он имеет историческую ценность как памятник строительства Транссибирской железной дороги и многих других важных событий.

Закладка здания владивостокского вокзала состоялась в 1891 году в присутствии наследника российского престола цесаревича Николая Александровича Романова. Завершено строительство было в феврале 1912 года.

Автор: Отдел новостей «В »