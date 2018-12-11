Список незаконных торговых точек города пополняется Сотрудники административно-территориального управления (АТУ) Первомайского района администрации города выявили на своей территории еще два незаконных торговых объекта, сообщили в пресс-службе мэрии.

Торговый павильон общей площадью около 14 кв. метров на Интернациональной, 51 и киоск по продаже фастфуда площадью около 11 кв. метров на Героев-тихоокеанцев, 16а размещены незаконно. Специалистам АТУ не удалось установить никаких данных о юридической принадлежности имущества. Также не смогли найти ни владельцев, ни договоров аренды торговых точек. После обнаружения незаконных объектов был составлен акт, который вывесили на фасаде павильона. Информация о незаконном объекте дублируется и в разделе объявлений на официальном сайте городской администрации.

После всех оповестительных процедур собственник обязан самостоятельно демонтировать строение. Если же этого не происходит, документы направляются на рассмотрение комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, сносу самовольных построек. После чего распоряжением администрации Владивостока утверждается протокол на снос незаконного объекта. Киоск или гараж вывозится на склад временного хранения. Получить свое имущество владельцы смогут, оплатив стоимость демонтажа и хранения.

Работы по демонтажу незаконных построек во Владивостоке ведут сотрудники муниципального учреждения «Содержание городских территорий». Жалобы на объекты поступают от жителей. Некоторые обнаружены в ходе специальных рейдов, которые проводит администрация города.

Автор: Отдел новостей «В»