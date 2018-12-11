Соколы показали класс на чужих истребителях В гарнизоне и на военном аэродроме «Центральная Угловая» под Владивостоком состоялись праздничные мероприятия в честь 100-летия старейшего в стране 22-го гвардейского Краснознаменного истребительного авиационного полка.

Главным в программе торжеств стали демонстрационные полеты в небе над поселком Угловое летчиков-асов «Соколы России». Это единственная в военно-воздушных войсках авиагруппа, которая летает на тяжелых маневренных истребителях Су-35С «Соколы России» (остальные пилотажные команды используют более легкие истребители МиГ-29 – «Стрижи» и Су-30СМ – «Русские витязи»).

Но и это еще не все. Высший пилотаж летчики-снайперы продемонстрировали не на своих самолетах. В небо они взмывали на строевых истребителях, на которых ежедневно с учебно-боевыми заданиями летают гвардейцы прославленного полка. Причем пилоты во главе с заслуженным военным летчиком России полковником Александром Гостевым освоили чужие Су-35С всего за один день.

На аэродроме в этот морозный день собрались сотни зрителей из Владивостока и Артема. «Соколы России» устроили для них в небе показательный воздушный бой с наступлением и обороной, а также продемонстрировали элементы группового и одиночного высшего пилотажа.

Помимо зрелищности и красоты полета на грани возможности опыт их пилотажа пригодится молодым летчикам 22-го гвардейского Краснознаменного истребительного авиационного полка в дальнейшей службе, рассказал «В» один из зрителей шоу, военнослужащий из этой части.

Автор: Николай КУТЕНКИХ