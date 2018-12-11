Позарился на «красивое» сочетание цифр В краевом центре перед судом предстанет бывший сотрудник крупной компании мобильной связи за незаконный доступ к персональным данным абонента, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

По версии органа следствия, преступные деяния совершены офисным специалистом компании, задумавшим получить сим-карты с «красивым» сочетанием цифр в абонентском номере.

Находясь на своем рабочем месте, фигурант с помощью персонального компьютера вошел в специальную служебную программу для изменения в личной карточке абонента уникального серийного номера сим-карты и тем самым отключил от сети три действующие сим-карты с «красивым» абонентским номером.

Преступные деяния выявлены службой безопасности компании в ходе служебной проверки.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Автор: Отдел новостей «В»