Почти 14 тысяч браков зарегистрировано в Приморье в этом году Лидером по количеству новых семей является Владивосток – здесь заключено 5155 браков, сообщили в пресс-службе региона.

Как уточнили в департаменте ЗАГС, увеличение числа зарегистрированных браков отмечается по сравнению с прошлым годом в 10 муниципалитетах Приморья – в Дальнереченске, Спасске-Дальнем, Кавалеровском, Кировском, Лазовском, Надеждинском, Хасанском, Черниговском, Шкотовском и Яковлевском районах.

Кроме того, в 2018 году зарегистрировано 18693 акта о рождении, 3483 акта об установлении отцовства, 239 – об усыновлении, 1099 – о перемене имени.

Автор: Отдел новостей «В»