Минутой молчания почтили память героев В приморской столице 9 декабря в честь Дня Героев Отечества на центральной площади у стелы «Владивосток – город воинской славы» состоялось возложение цветов к памятному обелиску.

Несмотря на пронизывающий ветер и низкую температуру, у мемориала собрались руководители администрации краевого центра и думы города, военнослужащие, ветераны Владивостока и представители общественных организаций, курсанты и студенты вузов, дети из патриотических клубов и секций. Под удары ленинградского метронома минутой молчания они почтили память героев, а также выпустили в небо десятки белых шаров.

– Эту памятную дату установили в 2007 году, – напомнил председатель Владивостокского городского совета ветеранов полковник в отставке Сергей Кондратенко. – Почему именно 9 декабря? До 2017 года в России в этот день чествовали георгиевских кавалеров, а сам орден Святого Георгия был учрежден еще в 1769 году императрицей Екатериной II.

Сейчас в этот день чествуют Героев Советского Союза и Социалистического Труда, Российской Федерации, кавалеров орденов Славы и других государственных наград.

Накануне во Владивостоке состоялся торжественный концерт. Перед его началом врио губернатора Приморья Олег Кожемяко вручил награды и подарки заслуженным землякам.

– Сегодняшние герои – это простые люди, которые живут в городах и поселках, в краевом центре и в глубинке, – сказал в поздравительной речи глава региона. – Мы чествуем их, живущих в Приморье и каждый день совершающих подвиг – своей работой, заботливым отношением к окружающим. Подвиг длиною в жизнь. Кто-то лечит людей и возрождает их жизни, кто-то дает надежду, кто-то помогает пожилым, а кто-то готов в минуту опасности рисковать своей жизнью, чтобы спасти людей.

В концертной программе приняли участие творческие коллективы Владивостока, а также известные ВИА «Песняры» и «Цветы». Ведущим программы стал российский актер Сергей Жигунов.

Автор: Николай КУТЕНКИХ