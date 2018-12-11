Проект «Приморская рыба» поддержали в правительстве В Приморье свыше 500 тонн рыбы уже продано с минимальными наценками в рамках социального проекта «Приморская рыба», стартовавшего в крае с ноября этого года. До конца декабря планируется реализовать еще 300 тонн рыбы, но на этом социальная программа не завершается, она будет продолжена и в следующем, 2019 году.

Об этом было заявлено в минувшую субботу, 8 декабря, на совещании врио губернатора Приморья Олега Кожемяко и руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова с представителями рыбопромышленных предприятий и отраслевых ассоциаций региона.

На встрече обсуждался ряд вопросов, но начали именно с промежуточных итогов реализации программы «Приморская рыба». Олег Кожемяко сообщил, что главная задача проекта уже выполнена: жители практически всех муниципалитетов края имеют возможность приобрести самые востребованные у потребителей виды рыбы по сниженной цене.

– С начала работы программы «Приморская рыба» цена по пяти видам рыбопродукции снизилась на 20–30 процентов, – сообщил врио губернатора. – Рыба стала доступнее для населения, это подтверждается увеличением объемов ее продаж – они выросли на 50 процентов. Продолжаются расширение участников социальной программы и охват территории. Мы налаживаем взаимодействие с торговыми сетями и небольшими магазинами в крае, а также с рыбодобывающими компаниями. В проекте участвуют не только приморские, но и камчатские промысловые предприятия.

Эта программа важна для населения, подчеркнул глава региона и поблагодарил за сотрудничество Находкинскую БАМР и Преображенскую базу тралового флота, Зарубинскую базу флота, Тымлатский и Озерновский рыбокомбинаты, колхоз «Красный труженик», «Корякморепродукт», холдинг «Норебо», ПАО «Океанрыбфлот», компанию «ВитязьАвто», рыбоколхоз им. Ленина, Русскую рыбопромышленную компанию.

Олег Кожемяко отметил, что социальный проект всецело поддерживает и помогает ему развиваться Росрыболовство.

– Мы работаем вместе. Росрыболовство контролирует работу рыбодобывающих предприятий по доставке уловов на берег, а мы обеспечиваем поставки от хладокомбинатов на прилавки магазинов. Важно, что потребитель на ценнике может видеть цену рыбака и торговую наценку – не более 15–20 процентов в зависимости от логистики. Работу по программе «Приморская рыба» будем продолжать, Росрыболовство обещает помогать нам в этом деле.

Илья Шестаков сообщил, что с 2019 года вступит в силу новая законодательная норма. Согласно ей рыбаки, которые будут заниматься по-настоящему прибрежным рыболовством – привозить уловы на берег в охлажденном или живом виде, получат 20-процентную прибавку к квоте.

– Заявки на участие в прибрежном рыболовстве мы уже собрали со всех компаний – по Дальнему Востоку объем таких уловов предполагается 380 тыс. тонн. Это хорошая цифра, но главное, что вся продукция пойдет именно местному населению, – пояснил глава Росрыболовства.

Он также поблагодарил компании, которые принимают участие в программе «Приморская рыба».

– Важная инициатива врио губернатора Приморья направлена на удовлетворение спроса населения края на качественную и доступную по цене рыбопродукцию. Поэтому прошу рыбаков оказывать поддержку этому социальному проекту, поскольку благодаря вам он возможен. Да и добывающие компании не проигрывают. Мы просто убрали звено перекупщиков, которые навинчивали цены.

Кому достанутся ключи от причалов

На этой же встрече президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Георгий Мартынов поднял важный вопрос, который касается не только рыбаков, но и жителей припортовых городов. Полным ходом идет подготовка к реорганизации федерального государственного предприятия «Нацрыбресурс». Обращаясь к главе Росрыболовства, Георгий Мартынов отметил, что рыбацкую общественность волнует передача гидротехнических сооружений из федеральной собственности в создаваемое акционерное общество. Рыбаки считают, что у причалов должно быть два «ключа». И один из них – у региональной власти. Чтобы при сдаче в аренду причалов субъект Федерации имел право ставить условия, позволяющие обеспечивать эксплуатацию портовой инфраструктуры безопасно для населения. Президент ассоциации подчеркнул, что предложение поддерживает и врио губернатора Приморья. Об этом глава региона говорил, выступая на прошедшем в октябре этого года во Владивостоке Международном конгрессе рыбаков.

Олег Кожемяко пояснил свою инициативу тем, что некоторые стивидоры, взяв в аренду причалы, предназначенные для обработки непылящих грузов (стали, древесины), начали через них переваливать уголь, не особо заморачиваясь защитными мерами. И пыль от перегрузки угля открытым способом распространяется далеко за пределами причалов. Парит в воздухе, проникает в помещения, загрязняет воду. Эта ситуация актуальна для Приморья, особенно Находки.

– Но все проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, вынуждены решать власти, не имея при этом действенных инструментов влияния на коммерческие структуры. Мы опасаемся, что создаваемое акционерное общество при заключении договора на аренду со стивидорами не будет требовать гарантии, что арендаторы добросовестно будут принимать защитные меры при перевалке опасных или вредных для окружающей природы грузов. Общество будет получать исправно деньги от сдачи в аренду причалов, а мы – ломать голову, как минимизировать нанесенный ущерб экологии, транспортной инфраструктуре города, улицы которого запружены большегрузами, направляющимися в порт или оттуда, и прочее. Поэтому считаю, что наше предложение вполне разумно, – отметил глава Приморья.

Илья Шестаков согласился с его доводами и заверил, что предложения приморцев обязательно учтут при реорганизации ФГУП «Нацрыбресурс». Он также добавил, что 100 % акций АО «Нацрыбресурс» будут принадлежать государству.

К охране рыбы подключат рыбаков, охотников и лесников

Председатель Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству и водным биологическим ресурсам и аквакультуре в Приморском крае Федор Новиков поднял вопрос рыбоохраны.

– Численный состав инспекторов рыбнадзора за последние 10 лет снизился в три раза. Их техническое обеспечение остается на самом низком уровне. И, как результат, за последние 10 лет заполняемость естественных нерестилищ в Приморском крае уменьшилась в 10 раз. И если бы не два завода, которые сегодня есть (Барабашевский и Рязановский), то в Хасанском районе кеты бы давно уже не видели, – заострил внимание руководителя Росрыболовства на проблеме Федор Новиков.

Он также обратился к главе региона с предложением создания в крае специальной межведомственной инспекции, куда бы входили рыбаки, охотники, лесники, подключались стражи порядка, пограничники и так далее.

Олег Кожемяко заверил, что поддержит предложение, безусловно, в этом есть необходимость.

– Скажу по опыту: никакое строительство рыборазводных заводов не даст заполнение естественных нерестилищ без возврата анадромных рыб (виды рыб, появляющихся в реках, озерах, затем мигрирующих в море для нагула и возвращающихся для нереста в места своего появления. – Прим. ред.) в реки. Поэтому важно усилить меры борьбы с браконьерством, обеспечения сохранности животного мира. У нас есть примеры работы межведомственных организаций, которые доказали свою высокую эффективность в деле сохранения тигров, леопардов, снежных барсов. Нам надо тоже внедрять такие формы охраны природы, – считает глава Приморья.

Любительская рыбалка будет доступной и бесплатной

На встрече также поднимались вопросы организации любительской рыбалки. Олег Кожемяко передал просьбу рыболовов о запрете промышленных орудий добычи корюшки в бухте Новик на острове Русском. Руководитель Росрыболовства поддержал инициативу и сообщил, что решение о запрете уже принято на заседании научно-промыслового бассейнового совета, но процедура его формализации займет некоторое время.

– Что касается механизма регулирования спортивного и любительского рыболовства, то, надеемся, скоро вступит в силу новый закон. Он очень долго разрабатывался, был снят ряд противоречий. Любительская рыбалка будет доступной и бесплатной для населения, – заверил Илья Шестаков.

По его словам, как передает пресс-служба Росрыболовства, необходимые ограничения для сохранения определенных видов (в первую очередь ценных и особо ценных) будут отражены в Правилах рыболовства. Участки для таких объектов рыболовства будут формироваться по представлению руководителя субъекта Федерации по итогам обсуждения с рыбацким сообществом и далее устанавливаться решением правительства России. Это позволит избежать необоснованных ограничений.

Справка «В»

Напомним, что по инициативе Олега Кожемяко 1 ноября подписано соглашение о сотрудничестве между рыбодобывающими предприятиями Дальнего Востока и торговыми сетями края, которое позволяет приморцам приобретать сельдь, горбушу, навагу, камбалу, минтай и другую рыбопродукцию по доступным ценам. Розничная стоимость горбуши не должна превышать 110 рублей за килограмм, наваги – 45 рублей, сельди – 49 рублей, минтая – 75 рублей, камбалы – 95 рублей, кальмара – 130 рублей, консервированной скумбрии и сардины-иваси соответственно 55,95 рубля и 54,75 рубля за банку.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО