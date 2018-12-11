В новом городке три улицы. И все главные Город активно готовится к Новому году

Приморская столица наряжается к празднику, на центральной площади новогодняя елка еще монтируется, но на некоторых владивостокских улицах уже появился главный символ Нового года.

– Елки уже установлены на аллее Давыдова, на автомобильном кольце на улице Окатовой, в сквере Суханова, на набережной Спортивной гавани, в районе Снеговой Пади, на островах Русском и Попова – всего в 9 районах. Завершается установка главной приморской ели на центральной площади Владивостока, – отчитывалась на недавно прошедшем заседании организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий начальник городского управления культуры Светлана Шапиро. – Управление культуры вместе с АТУ города планирует провести в каждом районе приморской столицы театрализованные праздничные представления.

Разумеется, больше всего Новый год ждут дети. Именно на них рассчитано большинство новогодних мероприятий. В частности, 20 декабря во Владивостокском цирке для маленьких горожан пройдет городская елка. Каждый посетивший праздник ребенок получит подарок – мягкую игрушку.

А 25 декабря здесь же пройдет губернаторская елка, на которую будут приглашены талантливые и одаренные дети, а также воспитанники краевых социальных учреждений.

Кстати, в этом году сладкие губернаторские подарки получат более 195 тысяч юных приморцев. Это ребята в возрасте от 3 до 7 лет, а также школьники с 1-го по 4-й класс. К слову, в этом году детские подарки будут состоять из продукции «Приморского кондитера». Именно наша кондитерская фабрика впервые за многие годы выиграла аукцион по поставке новогодних подарков в регион.

В Новый год с рождественским городком

Как отмечают в мэрии Владивостока, новогодние мероприятия в этом году будут несколько отличаться от предыдущих. Так, впервые на центральной площади Владивостока возведут новогодний городок. Как утверждают подрядчики, выигравшие муниципальный заказ по организации новогоднего праздника, это будет аналог европейского рождественского городка. Подобные уже в течение нескольких лет строятся в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и во всей центральной части России. Наш городок будет состоять из трех улиц – Пихтовой, Новогодней и Дальневосточной. И из 45 домиков, где будет идти торговля продуктами питания и новогодними сувенирами. Гости городка смогут не только приобрести подарок друзьям или родственникам, но и упаковать его и при желании даже организовать отправку адресату. Более того, здесь же можно будет купить почтовую открытку с маркой, заполнить ее и отправить по почте близким людям.

Фестиваль-ярмарка с говорящим названием «Новогодние сказки» стартует на центральной площади города 22 декабря и продлится до 8 января. Участие в нем примут, по словам организаторов, порядка 200 приморских компаний.

Посреди городка зальют каток для детворы. Кроме того, здесь обустроят теплушку – обогреваемое помещение. А объемные кубы, оборудованные тепловыми пушками, одновременно будут служить и фотозоной, и конструкциями для обогрева рук.

В программе морской бой и полевые кухни

31 декабря праздник параллельно будет проходить сразу на двух площадках – на центральной площади Владивостока и на набережной Спортивной гавани. На ней уже возводят сцену, строят горку, зальют каток. Светящиеся фонтан, туннель с цифрами, световые деревья, звезды, застывшие в танцевальных па пары, светящиеся музыкальные инструменты – посетителям набережной в новогодние праздники будет на что полюбоваться. В последний день 2018 года здесь пройдет тематическое представление, объединенное общей концепцией «Морскому городу – морской Новый год». Первая часть программы составлена из морских песен. Во второй части гостей Спортивной Гавани ожидает «Морской бой»: две команды артистов будут по очереди исполнять хиты на новогоднюю тему, которые звучали в российских фильмах.

В это же время на центральной площади пройдут праздничные мероприятия в рамках концепции «Новый! Лучший! Наш!». Организаторы праздника озаботились идеей напомнить в этот вечер горожанам о всех традициях, связанных с празднованием Нового года в нашей стране. Кроме того, для жителей и гостей города выступят народные коллективы, прозвучат песни, любимые многими поколениями. Эту площадку посетят Дед Мороз и Снегурочка, здесь же выступит с поздравлением глава региона.

Еще одна приятность: организаторы праздника решили вопрос с угощением – планируется разместить в предновогодний вечер на площади полевые кухни. В меню, конечно, не оливье и холодец, но вполне подходящие для веселья на свежем воздухе горячий чай, блины и гречневая каша.

А в 22.00 на набережной Спортивной гавани начнется фейерверк, который продлится 12 минут. Одновременно праздничный салют отгремит и в поселке Трудовое, и на острове Русском. Правда, они будут радовать горожан всего 3 минуты.

Члены комитета обсудили и вопрос работы общественного транспорта в предновогодний вечер. Городские автобусы, по заверениям специалистов, будут находиться на линиях до 23.00, так что горожане после окончания салюта смогут разъехаться по домам, чтобы успеть встретить 2019-й за праздничным столом.

Автор: Лика ТКАЧЕНКО