Ужас, который построил Ларс Кино недели: от триллера Ларса фон Триера до экранизации Довлатова

На большие экраны выходят триллеры «Дом, который построил Джек» и «Идеальная западня», фантастика «Хроники хищных городов», французская комедия «Мне по кайфу!», экранизация Сергея Довлатова «Заповедник», драма «Один король – одна Франция» и российский военный боевик «Семь пар нечистых».

«Дом, который построил Джек» (18+)

История серийного убийцы по имени Джек разворачивается в Америке 70-х. За 12 лет блестящей «карьеры» Джеку встретятся назойливая попутчица, наивная подружка и другие очаровательные в своей глупости жертвы. Пять невероятных, до жути изобретательных и порой до смеха абсурдных убийств, к каждому из которых Джек относится как к настоящему произведению искусства.

«Хроники хищных городов» (12+)

Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее.

«Идеальная западня» (18+)

Романтический уик-энд на уединенной роскошной вилле в итальянской Тоскане – вот что должно помочь вернуть отношениям Брайана и Кэсси искру страсти. Но, едва начав наслаждаться жизнью и друг другом, молодая пара сталкивается со странным незнакомцем, который втягивает их в опасную игру, в которой нельзя доверять никому.

«Мне по кайфу!» (16+)

Жаку скоро 50, но вместо приземленных занятий и работы от заката до рассвета (как делают все его знакомые и родные) он одержим идеей разбогатеть, причем серьезно и по-быстрому. И его совершенно не смущает тот факт, что все, что у него есть, – это пока только белый халат и тапочки.

«Заповедник» (16+)

Константин, автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник «Михайловское». Костя давно лишился всех способов заработка, почти отчаялся быть услышанным и живет по инерции, часто налегая на алкоголь. Жена и дочь собираются уезжать в Канаду, а в голове бесконечно крутятся вопросы: что именно пошло не так? Как это исправить? Нужно ли вообще кому-то мое творчество или я сам убедил себя в этом? Возможно, у Константина достаточно сил, чтобы попытаться все изменить, но он сильно сомневается, что есть ради чего и ради кого стараться. Тем не менее заповедник на то и заповедник, чтобы собраться с мыслями, разбить минное поле собственной жизни на участки и приняться за работу.

«Один король – одна Франция» (18+)

Масштабная историческая картина о Великой французской революции. В центре событий – молодая пара влюбленных Базиль и Франсуаза, судьбы которых буквально намотало на маховик истории.

«Семь пар нечистых» (16+)

1941 год. Бунт в открытом море – это всегда страшно. Ненависть заключенных и охранников друг к другу копится десятилетиями. Эта ненависть переполняет людей. Бунт заключенных на корабле страшен вдвойне. Слишком много ненависти в ограниченном пространстве. Но все меняется, когда появляется общий враг.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ