С улыбкой глядя из окна Солнце льется через распахнутое окно, а вместе с солнцем в дом врываются и теплые запахи травы, ягод, цветов, и буйная зелень, и копошащиеся у забора куры… Бабушка, на минутку оторвавшись от домашних дел, бросила взгляд за окно: как там внучка? Да вон она, бежит по улице деревенской, самая счастливая девочка на свете – каникулы же!

Всю эту трогательную и добрую сцену запечатлела в своей картине «Лето у бабушки» художник Виктория Косенко. А погрузиться в мир ее работ – добрых, очень теплых и эмоциональных – можно на выставке «Мир в твоем окне», что проходит в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС.

«Вторая весна», «Запах лета», «Первый снег», «Гость», «Квартиранты», «Петух пришел», «Перекур», «Вечерние огни, или Дружеский визит», «Осенний букет» – сами названия работ на выставке словно говорят сами себя, в каждом из них – тепло и солнце, добрые чувства.

– Творчество Виктории Косенко занимает особое место в искусстве Приморского края, – говорит искусствовед Ольга Зотова. – Вошедшая в художественную жизнь в середине 1990-х, Виктория избежала соблазна пойти по пути формальных исканий, характерных для искусства того времени. В молодежных выставках тех лет ее работы отличались лирической нотой и вполне сформированной творческой манерой, основанной на традициях русской реалистической школы живописи.

Мотивы творчества Виктории Косенко кажутся незамысловатыми. Но это лишь на первый взгляд – в них есть и удивительная способность подметить детали, и необыкновенная глубина обобщений, которые говорят о прочувствованности и истинном понимании жизни. Ее пейзажи и натюрморты лишены эффектности, как лишены и кабинетного придумывания сюжета. На холст выплескивается окружающий художницу мир: яркие кисти калины на зимнем окне, заснеженные сопки, рыжий кот, умытый дождем сад…

Об особой поэтике повседневного Виктория задумалась еще во время работы над дипломом в институте искусств, выбрав сюжет с баней. Деревенский быт интересовал ее своими неисчерпаемыми возможностями поиска деталей. Резной наличник на окне, связка красно-бурых перцев, поблескивающие бока стеклянных банок с соленьями возвращают художницу в детство, в тот особый мир, который формирует нас навсегда.

Виктория вспоминает, как с удовольствием наблюдала из окна веранды за происходящим на улице, как ребенком любила строить дом из всякой всячины. В ход шел даже тополиный пух, используемый в качестве перины для кукол. Именно тогда неосознанно складывался мир сюжетов ее будущих работ.

Мотивы окна, уютного дома, зимнего дня, к которым Виктория обращается уже в раннем творчестве, последовательно разрабатываются и сегодня. Так, мотив окна объединяет ее работы даже не будучи буквально включенным в композицию. Виктория расширяет пространство мастерской до масштабов собственной Вселенной, в которой царят гармония и мир.

Пейзажный жанр для художницы – это возможность эксперимента и поиска. Удивительным образом в нем сочетается способность запечатлеть облик динамичного Владивостока и широких просторов приморской глубинки. Она видит город через детали, характерные штрихи; в деревенской теме, напротив, часто прибегает к обобщению.

Новую персональную выставку Виктория посвятила дочери и сыну. Это очень символично: ее личный и художественный миры находятся в неразрывном единстве, обеспечивающем дальнейшее творческое развитие. Всего на выставке представлено более 60 работ, причем половина из них выполнена в технике «холст, масло», а половина – акварели.

– Все картины написаны в разные годы, но отбирались под идею выставки – «Мир в твоем окне», – говорит Виктория Косенко. – Даже если на работе нет образа окна, то есть взгляд на мир как бы через него, через такой своеобразный видоискатель, позволяющий заглянуть в мир.

Выставка, замечу, появилась раньше названия, просто увидела, что много работ, связанных с окном.

– Что особенного в образе окна?

– У всех художников есть работы с окнами, это всегда цепляет какой-то интимностью, особым взглядом на мир, как бы случайным... Помните, как в детстве бывает интересно просто глядеть на мир из окна? А уж случайно заглянуть в чужое окно, в чужую жизнь мимолетно и на секундочку…

– Что вам ближе, акварель или масло?

– Когда хочется пошалить, то это акварель. Но у меня и масляные работы похожи чем-то на акварельные, я соединяю эти техники.

– В чем главный посыл выставки?

– Чаще обращайте внимание на тех, кто рядом с нами. Чаще смотрите на того, кто проходит рядом, ведь это целый мир – человек, с которым на минуту соединила вас природа. Я смотрю на мир пристально, многие мои сюжеты именно из реальной жизни, просто художественно домыслены.

Каждый летний пленэр провожу под Лесозаводском на даче у свекрови и уже пропиталась атмосферой приморской деревни, лета, свежести, солнца.

Я испытываю нежность к тем, про кого пишу свои работы, а иначе неинтересно. Я иногда добродушно подсмеиваюсь над ними, по-доброму радуюсь вместе с ними.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ