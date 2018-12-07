Предвыборные дебаты Повторные выборы главы Приморья пройдут 16 декабря. А в минувший вторник, 4 декабря, прошли первые дебаты между кандидатами в губернаторы края, в них приняли участие все пять зарегистрированных претендентов на этот пост.

Андрей Вороной, владивостокский журналист, автор проекта «Чтиво», высказал личное мнение о первом дне приморских дебатов на своей странице в сети «Фейсбук»:

«Завершился первый день приморских дебатов. Событие по-своему уникальное. В подобных мероприятиях действующий глава региона не принимал участия со времен царя-гороха.

Те, кто смотрел, разобрались в кандидатах сами, а вот тем, кто пропустил дебаты по объективным и субъективным причинам, несколько зарисовок со стороны.

Андрей Андрейченко – лидер ЛДПР, надежда и опора оппозиционных сил. Он так и заявил: «Я – оппозиция!» Мол, если что, я тут. Не нравится власть – собирайтесь вокруг меня.

Вроде посыл нормальный. На фоне протестного голосования урвать сладкий кусочек нелюбви к власти – задача понятная.

Но и в этой задаче есть незадача! Мы же помним, как нежно и самозабвенно Андрей Андрейченко возлюбил власть прежнюю. Он открыто поддержал Тарасенко. И даже есть сомнение, что взял за это деньги. Полное ощущение, что все было по любви.

И вдруг «я – оппозиция!»

То ли ему действующая власть не люба, то ли на этот раз хотелось получить печеньки, а предложили снова по любви. В общем, чувства возникают двойственные и совсем неромантичные.

Конечно, Андрейченко обладает и неоспоримыми достоинствами: он молод, коренаст, очень уверенно говорит «я», чуть менее уверенно говорит «сделал». Но это простительно, у него вся жизнь впереди – научится и делать тоже.

Игорь Степаненко – представитель «Патриотов России».

Ну вот я себе патриотов так и представлял всегда: генерал, в форме, с орденами. Читает по бумажке. Грозно зыркает исподлобья. Так, чтоб мурашки по коже: сначала вниз, а потом бодренько вверх. Для зоны Приморья очень убедительно. Но то, что убедительно для зон, не всегда убедительно для мест свободного проживания людей.

Алексей Тимченко – «Партия Роста».

Он просто идеальное воплощение образа бухгалтера. Цифры, графики, отчеты, нарукавники и старинный арифмометр в руках, который надо крутить, чтобы механизм что-то посчитал.

Голос тихий. Взгляд испуганно-задумчивый. В процессе речи кандидата через минуту наступает ступор, через две минуты – расслабление мышц, через пять – здоровый, крепкий сон. Точка. Спокойной ночи.

Роза Чемерис – народная партия «За женщин России».

Вот красавица же! Мать троих детей, хорошая семьянинка. Прекрасно говорит. Управляет полузаснувшей от Тимченко аудиторией. Проблемы материнства и детства мягко переплетаются в ее речи с ценами на рыбу и развитием туристического кластера, а повышение уровня жизни плавно вытекает из семейных ценностей. И даже неоднозначный опыт предыдущих историй женского губернаторства в России – всех этих Орловых, Ждановых, Ковтун и Комаровых – медленно отступают прочь в гипнотически обволакивающих интонациях Розы. Хочется протянуть руку, войти в ее семью и заснуть на груди. Ну или усыновиться на крайний случай.

И, наконец, действующая власть – Олег Кожемяко – действующий врио губернатора Приморья.

Это конь. Нет не КОНь (в плане Кожемяко Олег Николаевич по первым буквам Ф.И.О.), а конь. Тот, что пашет и дожимает все до конца.

Сделали. Завершили. Предприняли. Включились. Закончили.

Здравоохранение и образование. «Дети войны» и детские завтраки. Реконструкция дворов и социальные программы.

Все максимально ясно и утилитарно.

Никакой романтики, чувств и отвлечений.

Вот так и думается: может, их собрать вместе по итогам дебатов и создать уникальный механизм. Конь пашет и всех собирает в одно целое. Бухгалтер считает. Роза создает семью. Генерал защищает и зыркает на окружающих. И даже оппозиция своя будет – под боком. Но управляемая и по любви».

Автор: Андрей ВОРОНОЙ