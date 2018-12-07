Главврачам вручили ключи. От новых «скорых» Новые медицинские автомобили передали лечебным учреждениям Приморья в среду, 5 декабря. 93,5 миллиона рублей на их покупку направили из краевого бюджета. Ключи главврачам вручил врио губернатора Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе региона.

30 «скорых» класса «В» Олег Кожемяко передал больницам Дальнегорска, Дальнереченска, Партизанска, Лесозаводска, Михайловского, Кавалеровского, Кировского, Надеждинского, Октябрьского, Спасского, Хасанского и Черниговского районов, а также Станциям скорой помощи Артема, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего и Уссурийска.

Врио губернатора отметил, что автомобили закуплены высокопроходимые, то есть подходят для эксплуатации во всех, даже самых отдаленных районах края.

«Важно, чтобы помощь людям оказывалась качественно и своевременно. По обращениям жителей мы видим, насколько важны автомобили скорой помощи для наших городов и поселков», – подчеркнул врио губернатора.

Еще 29 автомобилей – санитарные машины LADA Niva. Пользоваться ими будут врачи участковых служб. На приобретение служебных машин для городских и районных поликлиник было направлено почти 14,5 миллиона рублей.

Пять машин переданы краевому противотуберкулезному диспансеру. По два автомобиля получат госпиталь ветеранов войн, Уссурийская центральная районная больница, а также поликлиники Владивостока – детские № 2 и 3, взрослые № 6 и 7. По одному санитарному авто переданы в Службу скорой медицинской помощи Владивостока, детские поликлиники № 4, 5, 6, 7, взрослые поликлиники № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9.

Напомним, что ранее за счет средств федерального бюджета был закуплен 31 автомобиль скорой помощи для Приморья.

Автор: Отдел новостей «В»