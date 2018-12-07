Виновник ДТП возместит ущерб городской казне За восстановление лестничного схода надземного пешеходного перехода в районе остановки «Некрасовская» во Владивостоке заплатит виновник ДТП, в результате которого обрушились части бетонных конструкций виадука.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, решение суда вступило в законную силу, исполнительный лист для принудительного взыскания будет передан в краевое управление Федеральной службы судебных приставов.

«Сумма ущерба превысила 1,2 млн рублей. В нее вошло только восстановление конструкций, поврежденных в результате ДТП. Работы по укреплению и текущему ремонту перехода в сумму ущерба включены не были», – уточнили в управлении дорог и благоустройства.

Напомним, что в результате ДТП, которое произошло еще в декабре 2017 года, в районе остановки общественного транспорта «Некрасовская» обрушилась часть конструкций надземного пешеходного перехода. Администрация Владивостока привлекла экспертов, которые обследовали конструкции перехода на возможность его дальнейшей эксплуатации и определили объемы восстановительных работ. Они были проведены на средства, выделенные из городского бюджета. Подрядная организация заменила поврежденную опору и укрепила существующие, усилила опоры и несущие балки, смонтировала монолитные ступени лестничного схода, установила металлическое ограждение лестницы, и уже 20 февраля 2018 года спуск с надземного перехода был открыт. Теперь сумма ущерба будет взыскана с виновника дорожно-транспортного происшествия.

Автор: Отдел новостей «В»