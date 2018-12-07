Во Владивостоке подвели итоги месячника по легализации заработной платы 90 предприятий города выплачивают зарплату в конвертах. Об этом стало известно во время месячника по легализации трудовых отношений, который проходил во Владивостоке на протяжении ноября. Однако, как отметили в пресс-службе мэрии, эту цифру можно назвать предварительной: это количество компаний выявлено в результате обработки анкет, работа с которыми еще продолжается.

Такие данные сообщили в администрации Владивостока на заседании межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы и повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. Провел совещание заместитель главы города Игорь Ткаченко.

«Работа в рамках месячника проходила по нескольким направлениям, – комментирует начальник отдела социального партнерства управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда администрации города Галина Набережных. – Так, в краевом центре состоялось несколько рейдов, во время которых его участники посетили 41 организацию сферы торговли и услуг. В ходе таких визитов специалисты выявляют факты неформальной занятости, а также понуждают работодателей заключать трудовые договоры с работниками в соответствии с требованиями трудового законодательства. Безусловно, идет информационная работа и с самими гражданами».

Как пояснила Галина Набережных, в состав проверяющих традиционно входят представители администрации города, налоговой службы, фонда соцстрахования и полиции.

Также в рамках месячника во Владивостоке распространено более пяти тысяч памяток работникам и более трех тысяч памяток работодателям (всего с начала года – 10969 и 6614 соответственно). Около 6 тысяч человек, не указывая своих личных данных, приняли участие в анкетировании «Неформальная занятость». По результатам обработки части анкет уже выявлены предприятия Владивостока, где имеются признаки нарушений трудового законодательства. Это значит, что людям, если они заболеют или получат травму на производстве, будет выплачено меньше, чем положено по закону. Или не выплачено вообще. Также трудоустройство по закону – это гарантия получения достойной пенсии.

В администрации города не исключают, что после обработки всех анкет предприятий-нарушителей будет больше. По каждому из них проведут проверку.

Акции по легализации трудовых отношений проходят во Владивостоке дважды в год. Планируется, что следующий месячник состоится уже весной.

Автор: Отдел новостей «В»