Горожане прошлись по пустующему заводу Во Владивостоке прошла бесплатная экскурсия по МУПВ «Спецзавод № 1» (ул. Бородинская, 28). Как сообщили в пресс-службе мэрии, жителям города, в частности микрорайона Снеговая Падь, показали оборудование мусоросжигательного завода, продемонстрировав, что на предприятии, остановленном в августе текущего года, работы по сжиганию бытовых отходов больше не производятся.

«Мы еженедельно опровергаем информацию о том, что завод якобы работает и по ночам сжигает мусор. В связи с этим специалистами администрации Владивостока и Спецзавода было принято решение провести экскурсию, чтобы горожане лично убедились, что завод закрыт. Также данная экскурсия является частью экологического просвещения. Ведь за время работы Спецзавода здесь мало кто был», – пояснил начальник управления содержания жилищного фонда администрации города Григорий Пейхвассер.

Экскурсию проводил главный инженер предприятия «Спецзавод № 1» Сергей Аксянов. Маршрут начался с последнего этапа технологического процесса сжигания отходов – цеха, куда на транспортерной ленте подавалась зола от уже сожженного мусора. Как объясняет специалист, зола накапливалась в бункере, после ее вывозили на полигон на Холмистой, 1 для захоронения.

Далее главный инженер мусоросжигательного завода продемонстрировал пульт управления, с помощью которого ранее управлял производственными процессами машинист котлов.

«Все оборудование смазано и почищено. Вы же обратили внимание, как чисто. Сейчас на заводе работают восемь человек – охранники, машинист и электрик. Они и следят за техническим состоянием завода. Остальные сотрудники Спецзавода перешли на другую работу», – рассказывает Сергей Аксянов.

Завершилась экскурсия в зоне разгрузки, где расположен бункер-накопитель. Сейчас он пустой и чистый. По словам специалиста, все семь ячеек обработаны дезинфицирующим составом от грызунов и насекомых.

«Как вы могли убедиться, завод законсервирован. Ночью никаких работ не производится, мусор не сжигается, как уверяют некоторые. На запуск производства потребуется месяц, так как перекрыты системы, необходимые для работы оборудования, вся автоматика снята с техники, хранится на складе», – отмечают представители Спецзавода.

Специалисты также добавляют, что сейчас весь мусор Владивостока вывозится на полигон на Холмистой, 1.

«Мне было очень интересно, что здесь происходит, куда после закрытия завода вывозится весь мусор», – поделилась впечатлением жительница микрорайона Снеговая Падь.

Как уже писал «В», муниципальное предприятие «Спецзавод № 1» было построено в 1979 году и рассчитано на сжигание 200 тонн ТБО в сутки. По тем временам завод строился на окраине города, в промышленной зоне. В 2012 году во Владивостоке был построен новый микрорайон Снеговая Падь, и мусоросжигательный завод оказался вплотную окружен жилой застройкой. Летом 2018 года предприятие было остановлено.

Автор: Отдел новостей «В»