Подставному руководителю грозят исправительные работы и штраф Регистрацию фирмы на подставное лицо выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ). Номинальным руководителем компании за денежное вознаграждение стал 21-летний житель Владивостока. В отношении него ДВОТ возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что в 2017 году молодой человек, желая получить материальную выгоду, согласился на предложение неизвестного мужчины зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью. При этом от него не требовалось руководить фирмой и заниматься коммерческой деятельностью.

«Подобная схема регистрации используется для создания фирм-однодневок, которые обычно не осуществляют предпринимательскую деятельность, – пояснил и.о. заместителя начальника таможни Михаил Болотнов. – В качестве их учредителей выступают подставные лица, в то время как реальные руководители используют эти фирмы для уклонения от уплаты налогов, незаконного вывода денежных средств за рубеж и другой противоправной деятельности».

За предоставление паспорта для регистрации фиктивной фирмы владивостокцу грозит наказание от 100-тысячного штрафа до исправительных работ сроком до двух лет.

Справка «В»

За 10 месяцев 2018 года таможни Дальнего Востока возбудили 18 уголовных дел по фактам создания фиктивных фирм (за весь 2017 год – 14 уголовных дел). Четырем фигурантам дел суд уже вынес приговоры – один год лишения свободы условно, 10 месяцев исправительных работ с вычетом 5 % от зарплаты, 200 часов обязательных работ, штраф в размере 50 тысяч рублей.

Автор: Отдел новостей «В»