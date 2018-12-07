Популярный социальный телефон Более двух тысяч консультаций провели с начала года специалисты Приморского центра социального обслуживания населения по социальному телефону доверия. Большинство обратившихся – граждане старшего возраста, сообщила пресс-служба края.

Чаще всего людей интересует, как получить помощь соцработника на дому, где научат ухаживать за тяжелобольным родственником, как получить те или иные льготы и прочее.

На каждое обращение специалисты дают полную информацию. Если вопросы касаются мер социальной поддержки или другой отрасли, например здравоохранения, то абонента снабдят всеми необходимыми телефонами, подскажут адреса административных учреждений.

С наступлением холодов много звонков поступило от тех, кто готов поделиться одеждой, обувью и продуктами с нуждающимися. Во многом благодаря помощи неравнодушных приморцев специалистам и в этом году удалось запустить на линию традиционный «Социальный автобус».

Напомним: горячая линия социального телефона работает с 2012 года для удобства пожилых граждан, инвалидов, семей, которые чаще всего обращаются в социальные учреждения.

Основные принципы ее работы остаются прежними: доступность, добровольность обращения, невмешательство в личную жизнь. Организаторы гарантируют анонимность обращений и подчеркивают, что консультации для населения проводятся бесплатно.

Получить социальные консультации можно по телефонам: 8(423)260-43-14, 8(423)260-49-27.

Автор: Отдел новостей «В»