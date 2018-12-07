Американские военные дразнятся Ракетный эсминец США McCampbell демонстративно прошел неподалеку от базы Тихоокеанского флота РФ в районе залива Петра Великого.

Как передает электронный ресурс «Вести.Ru», об этом сообщили в ВМС США, добавив, что это – вызов чрезмерным морским претензиям России. Проход эсминца, по замыслам американского командования, должен поддержать права, свободы и законное использование моря, находящегося в распоряжении США и других стран.

При этом представитель Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр поясняет, что шаг не направлен против России и не связан с инцидентом в Керченском проливе. Она отметила, что американцы будут плавать, летать и действовать везде, где это позволено международным правом, передает РИА «Новости». Это, по ее словам, касается и Японского моря. Российские претензии на эту часть акватории Японского моря США не признают, так как она находится более чем в 12 милях от берегов РФ. Однако, какие именно претензии предъявляет на эту территорию Россия, Макмарр не пояснила.

Эсминец McCampbell – основной корабль военно-морских сил США. Он вооружен крылатыми ракетами Tomahawk.

Комментариев российских военных на момент подписания номера в печать не приводится.

Автор: Отдел новостей «В»