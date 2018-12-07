Российские стивидоры раскроют секрет, как не пылить, перегружая уголь Глава Министерства природы и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в Госдуме заявил, что в течение года все порты, где нет возможности снизить выбросы угольной пыли, должны будут перейти на закрытую систему перевалки твердого топлива.

«До 2020 года мы должны перейти на полностью закрытую перевалку в тех местах, где мы не можем обеспечить снижения выбросов угольной пыли. И мы это обязательно сделаем, – приводит слова Кобылкина информационное агентство «Интерфакс».

В рамках правительственного часа в минувшую среду в Госдуме РФ обсуждались вопросы экологического развития страны и безопасного обращения с отходами.

Дмитрий Кобылкин отметил, что во время своей недавней поездки в Приморье обсуждал эту тему с местными стивидорами.

«10 декабря я собираю 29 крупнейших стивидоров со всей РФ для того, чтобы они поделились лучшими практиками. Потому что в Мурманске есть одна хорошая практика, о которой не знают в Находке, в другом субъекте РФ. Мы эту работу держим под особым контролем. И нет сомнений, что мы с ней справимся», – заверил министр.

Напомним, что проблема загрязнения воздуха угольной пылью в Приморье активно обсуждается последние несколько лет, но в 2017 году она особенно обострилась, так как через местные порты резко вырос экспорт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Особенно эта проблема коснулась порта Находки, где сейчас работают несколько перегрузочных терминалов. В результате открытой перевалки угля при сильном ветре пыль разносится по улицам. По данным агентства «Интерфакс», перевалкой угля в Находке в настоящее время занимаются свыше десятка стивидорных компаний, больше половины из них – непосредственно в городской черте.

Автор: Отдел новостей «В»