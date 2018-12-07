Определились победители губернаторской программы «1000 дворов» В Приморском крае опубликован список тысячи домов – победителей губернаторской программы «1000 дворов». На этих территориях в следующем году будет произведен один из выбранных жителями вариантов благоустройства.

Отметим, что ранее программа была рассчитана на 400 территорий, однако из-за большой активности граждан (более 3,5 тысячи заявок) глава региона Олег Кожемяко принял решение о расширении количества победителей до тысячи. Список домов опубликован на сайте 400дворов.рф.

По правилам конкурса в число победителей вошли первые 400 корректно оформленные заявки. В связи с расширением проекта последующие участники отбирались таким образом, чтобы охватить максимальное число муниципальных образований с учетом численности их населения.

На выбор жителям было предложено три варианта благоустройства территории: ремонт внутриквартального проезда, включая тротуары, лестницы и так далее, а также установка площадки – детской либо спортивной. Примечательно, что более 78 процентов заявителей выбрали установку спортивных и детских площадок.

«Мы будем создавать условия для занятий спортом в каждом населенном пункте. Современные спортивные площадки должны появиться во многих дворах Приморья. Об этом говорят и сами приморцы. Когда в ноябре участники проекта «400 дворов» голосовали за актуальные и востребованные объекты благоустройства, то дворовые воркауты (воркаут – это тренировка с использованием легкодоступного уличного инвентаря. В данном случае речь идет о тренажерах, турниках. – Прим. авт.) вошли в число лидеров наряду с детскими игровыми городками. Мы поддерживаем этот выбор и поможем реализовать то, что нужно жителям. Уверен: это единственно правильный подход. Работа власти должна опираться на мнение и желания людей», – отметил руководитель края.

Дата, время и место церемонии награждения победителей будут определены в ближайшее время. Жители получат сертификат, гарантирующий проведение работ на придомовой территории в 2019 году. Программа не предполагает какого-либо софинансирования. Все работы будут проведены за счет средств регионального бюджета.

Напомним, что программа «400 дворов», переросшая в дальнейшем в «1000 дворов», стартовала в Приморье 1 ноября 2018 года. Идея проведения краевого конкурса возникла в ходе общения Олега Кожемяко с приморцами. Глава региона постоянно получал вопросы, касающиеся благоустройства придомовых территорий в населенных пунктах. Логичным ответом на запрос жителей края стала губернаторская программа, целью которой является предоставление адресной поддержки гражданским инициативам в части благоустройства их дворов и придомовых территорий.

Автор: Отдел новостей «В»