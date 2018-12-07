Чизбургеры сдобрят самым «злым» перцем Необычный конкурс пройдет во Владивостоке в субботу. Горожан приглашают посоревноваться… в поедании чизбургеров.

В 17 часов в Малом ГУМе соберутся все, кто считает, что может съесть за короткое время много-много фастфуда. При этом организаторы сообщают, что решили усложнить жизнь конкурсантам: каждый последующий бургер будет острее предыдущего. В рецептуре второго используется мексиканская приправа чипотле (копченый красный перец халапеньо, острее обычного халапеньо), третьего – соус на основе перца сорта Каролинский жнец (занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый перец в мире).

По словам организаторов, цель соревнования проста: популяризация гамбургеров в нашем городе. Хотя, по мнению экспертов, эти булки с котлетами и так достаточно популярны, особенно среди молодежи. Участие в конкурсе на поедание – бесплатное, приглашаются все желающие.

Автор: Отдел новостей «В»