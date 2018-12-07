В бой вступили новички

Во Владивостоке стартовал чемпионат города по боксу.

7 дек. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4445 (6150) от 7 дек. 2018

Как сообщили в пресс-службе краевого центра, участие в соревнованиях принимают боксеры 2-го разряда, а также новички, занимающиеся более шести месяцев, в возрастной категории «мужчины» от 19 до 40 лет. 

Вчера в спорткомплексе «Олимпиец» уже прошли предварительные бои. Сегодня с 15.00 пройдут полуфинальные поединки, завтра состоятся финальные бои и церемония награждения.

Спортсмены, занявшие 1-е, 2-е и два 3-х места в своих весовых категориях, будут награждены медалями и дипломами.

Отметим,что спортивное мероприятие проходит при поддержке городской и краевой администраций, а также Федерации бокса Приморского края.

Автор: Отдел новостей «В»