В бой вступили новички Во Владивостоке стартовал чемпионат города по боксу.

Как сообщили в пресс-службе краевого центра, участие в соревнованиях принимают боксеры 2-го разряда, а также новички, занимающиеся более шести месяцев, в возрастной категории «мужчины» от 19 до 40 лет.

Вчера в спорткомплексе «Олимпиец» уже прошли предварительные бои. Сегодня с 15.00 пройдут полуфинальные поединки, завтра состоятся финальные бои и церемония награждения.

Спортсмены, занявшие 1-е, 2-е и два 3-х места в своих весовых категориях, будут награждены медалями и дипломами.

Отметим,что спортивное мероприятие проходит при поддержке городской и краевой администраций, а также Федерации бокса Приморского края.

Автор: Отдел новостей «В»