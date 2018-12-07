Родителям школьников расскажут о ЕГЭ-2019 Сегодня в 17.30 во Владивостоке в гимназии № 2 пройдет общегородское родительское собрание, посвященное вопросам Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Сотрудники управления образования и члены предметных комиссий по проверке заданий познакомят родителей с нормативными документами, с проектом расписания ЕГЭ на 2019 год, процедурой проведения, вопросами психологической подготовки учащихся к экзамену, сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты еще раз напомнят, что результат ЕГЭ у ребят зависит не только от системности и глубины знаний, но и от конструктивного, спокойного эмоционального настроя во время подготовки и в ходе экзаменов. И помочь ребятам в этом могут так же позитивно настроенные родители.

Государственная аттестация в форме ЕГЭ за прошедшие 9 лет стала стандартной и привычной для школьников и родителей процедурой. В то же время в процедуру проведения экзамена периодически вносятся изменения. Поэтому собрания по вопросам подготовки к Единому госэкзамену проводятся ежегодно. Специалисты управления образования рассказывают о нововведениях.

Автор: Отдел новостей «В»