В память о погибших воинах в небо запустят белые шары В краевом центре в предстоящее воскресенье, 9 декабря, в 12 часов у стелы «Владивосток – город воинской славы» пройдет мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ветераны, студенты, школьники и общественность отдадут дань уважения ныне живущим Героям и почтят память тех, кто погиб, защищая Родину.

Также пройдут памятный митинг и церемония возложения цветов. Завершится событие запуском в небо белых шаров в память о погибших воинах.

Присоединиться к празднованию Дня Героев Отечества приглашаются жители и гости приморской столицы.

Автор: Отдел новостей «В»