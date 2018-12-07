За хвойными породами будут следить мобильные группы В предновогодние дни для охраны лесов Приморья от незаконных порубок сформировано 11 оперативных мобильных групп. Но пока такие факты не зафиксированы, отметили в пресс-службе региона.

Меж тем в краевом департаменте лесного хозяйства сообщили, что разработаны маршруты и график патрулирования лесных угодий, в каждом филиале краевого лесничества составлены планы совместных с районными подразделениями полиции мероприятий по охране лесов.

По данным департамента, в декабре 2017 года было проведено 153 рейда, направленных на охрану молодняков хвойных пород, выявлено четыре факта незаконных рубок ели и пихты. Ущерб по незаконным рубкам составил 157 тысяч кубометров, материалы были направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.

Напомним, что самостоятельно граждане заготавливать новогодние деревья не могут. За незаконную рубку деревьев предусмотрена административная ответственность – штраф с возмещением ущерба, причиненного лесному хозяйству. При ущербе свыше 5 тысяч рублей нарушитель привлекается к уголовной ответственности.

Справка «В»

Заготовка новогодних елей для нужд населения края ведется на предоставленных в аренду лесных участках для заготовки древесины, а также территориях, подлежащих расчистке.

Автор: Отдел новостей «В»