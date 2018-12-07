Под новогодние ели выделят целую улицу В администрации города сформирован список адресов, где будут размещаться нестационарные торговые объекты по продаже новогодних елок. Первые предприниматели смогут открыть предновогоднюю торговлю уже 12 декабря.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день определен 31 адресный ориентир, где возможна торговля новогодними елками. В 16 точках уже определены предприниматели, которые получат право начать торговлю с 12 декабря. Автолавки разместятся на ул. Луговой, 58, ул. Аллилуева, 6, Океанском проспекте, 41, ул. Пшеницына, 22, ул. Руднева, 1б и ул. Руднева, 13в, стр. 3, ул. Анны Щетининой, 19, ул. Жигура, 48, ул. Кирова, 32, ул. Лермонтова, 75, ул. Маковского, 210, ул. Новоивановская, 10а, ул. Постышева, 47, ул. Фадеева, 12б, ул. Сабанеева, 16.

17 декабря будут подведены итоги закрытого аукциона по 15 адресным ориентирам: ул. Верхнепортовая, 68, ул. Воронежская, 1, ул. Всеволода Сибирцева, 67, ул. Карьерная, 22, ул. Кипарисовая, 22, просп. «Красного знамени», 73, 90 и 114, ул. Нахимова, 1, ул. Русская, 52, ул. Светланская, 177, ул. Уральская, 6, ул. Шилкинская, 21.

Также купить праздничное дерево можно будет на фестивале-ярмарке «Новогодние сказки» на центральной площади краевого центра. Там с 22 декабря будет работать тематическая улица «Пихтовая».

Автор: Отдел новостей «В»