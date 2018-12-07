«Приморская рыба» пошла в рост Социальный проект охватил уже 17 муниципалитетов края. Более 50 предприятий малого и среднего бизнеса присоединились к социальной программе «Приморская рыба». Представители торговых сетей, универсальных и специализированных магазинов, индивидуальные предприниматели Приморья подписали дополнительное соглашение с отвечающими за социальный проект службами администрации края. В мероприятии принял участие врио губернатора края Олег Кожемяко.

На сегодняшний день рыбу по доступным ценам жители края могут купить почти в 130 торговых точках в 17 муниципалитетах края – как в крупных супермаркетах и сетях («Фреш-25», «Реми», «Парус», «Самбери», «Рыбный островок», «ОК», «Мой март»), так и в небольших магазинах.

Олег Кожемяко подчеркнул, что бизнес должен быть социально ответственным, а власть, в свою очередь, окажет поддержку таким предприятиям и торговым сетям.

– Эти проекты важны прежде всего для социально незащищенных слоев населения – людей старшего поколения, многодетных и малообеспеченных семей. Добывая российскую продукцию, отправляя на экспорт, необходимо помнить, что это государственный ресурс, а не частная собственность, который должен обеспечивать продовольственную безопасность страны, – заявил он, добавив, что работа в этом направлении будет продолжена.

Напомним, что социальная программа «Приморская рыба», разработанная по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко, начала свою работу 2 ноября. Обязательное условие: на продукции указывается как цена производителя, так и цена реализации.

Так, стоимость горбуши не должна превышать 110 рублей за килограмм, наваги – 45 рублей, сельди – 49 рублей, минтая – 75 рублей, камбалы – 95 рублей, кальмара – 130 рублей. Рыбных консервов: скумбрии – 56 рублей и сардины (иваси) – 55 рублей.

Кстати, в результате работы социальной программы «Приморская рыба» снизить розничные цены на рыбу были вынуждены и другие участники рынка в Приморье. В целом по краю на 18 процентов уменьшилась средняя стоимость упомянутых видов рыбопродукции. Представители торговых сетей отмечают, что с первых же дней реализации проекта продажа рыбопродукции выросла в магазинах – участниках программы в среднем в 1,5-2 раза, а по отдельным видам, таким как сельдь и кальмар, – в 3 и 7 раз соответственно. Удивительно другое. Выросла общая выручка в магазинах – участниках программы. Значит, люди, приходя целенаправленно за горбушей или навагой, попутно покупают и другой товар.

– Хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на призыв власти сделать для населения доступной по цене рыбу. Все присоединившиеся к бессрочной программе магазины сделали это добровольно, – отметил врио губернатора Олег Кожемяко. – Более того, уже сегодня в краевую администрацию обратились представители четырех магазинов и хладокомбинат Уссурийска с просьбой также включить их в проект. Бизнес должен быть социально ответственным, а власть, в свою очередь, окажет поддержку предприятиям холодного хранения продукции и торговым сетям.

Не сомневаюсь, что главы муниципальных образований со своей стороны окажут всевозможную помощь сетям и магазинам, которые участвуют в данной акции. У нас есть инструменты поддержки и контроля, власть будет ими активно пользоваться. Так же как это сейчас делается для предприятий, создающих новые рабочие места. Механизм поощрения будет подготовлен в краевой администрации для реализации.

Корреспондент «В» обратился с вопросом к главе региона:

– Олег Николаевич, сайровые консервы в масле считаются народным продуктом, а они не вошли в перечень доступной рыбопродукции…

– У этого есть объективные причины. Сайра всегда была своенравной рыбой. В последние годы ее заходы в российские территориальные воды резко сократились. Поэтому основная доля улова пока приходится на экономическую зону соседнего государства. И хотя на вылов сайры квоты не нужны, поймать эту рыбу нелегко. Однако сам вопрос поставлен правильно. По мере массового подхода тех или иных видов рыб планируется и больший объем выпуска консервов. И они обязательно будут включаться в проект «Приморская рыба». Уже предусмотрен механизм поддержки рыбацких предприятий, которые занимаются уловами и переработкой сырья в море или на берегу в консервы для внутреннего рынка по установленной цене. Кстати, подобную практику ранее применяли в Приморье, и она давала положительные результаты.

Комментарии

Директор Государственного агентства по продовольствию Приморского края Владимир Ткаченко:

– Госпродагентству поставлена задача стать оптовым распределительным центром. Мы рыбу получаем напрямую от добывающих предприятий. Создаем приемлемые условия для ее хранения во Владивостоке и Уссурийске (для обеспечения центральных и северных муниципалитетов). И станем заключать прямые договоры с торговыми сетями на территории края. Тем самым исключаются любые промежуточные посредники, которые раньше наживались на перепродажах. Качество продукции на всех уровнях будет проверяться и подтверждаться сертификатами. Социальная программа «Приморская рыба» нацелена на конечного покупателя. Не сомневаюсь, что люди ее уже оценили, ведь она удешевляет, делает более доступной востребованные населением продукты питания.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов:

– Проект охватывает длинную цепочку. Рыбак рыбу поймал, обработал, заморозил и доставил на берег. В холодильниках ее хранят и по заявкам отдают торговым сетям. Магазины занимаются реализацией. В итоге каждый работает по себестоимости, а выигрывают все приморцы. Идея заключалась в том, чтобы максимально сократить путь рыбы к потребителю и сделать хотя бы самую востребованную рыбопродукцию максимально доступной для большинства людей. Как подчеркнул Олег Кожемяко, в Приморье добывают достаточно рыбы, чтобы накормить весь край. Снижение цен и защита социально незащищенных граждан – это наша прямая обязанность, и мы эту позицию будем отстаивать на всех уровнях. Бизнес должен быть социально ориентирован, но не в ущерб себе. Минимальная торговая наценка позволяет содержать магазин, платить зарплату и налоги. Издержки берет на себя бюджет края. Уже заметно, что объем поставок с моря на внутренний рынок основательно вырос. И не только для простых покупателей, но и для государственных нужд. Рыбы стали больше закупать для воинских частей, для учебных заведений и больниц. Скажу больше: сейчас обсуждается вопрос подготовки специальной программы для бюджетных организаций. Государство готово выкупить весь улов приморских рыбаков, а это 800 тысяч тонн в год.

Автор: Николай КУТЕНКИХ