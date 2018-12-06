Интерес к ипотеке вырос на 40 % за год В Приморье за год объем выданных ипотечных кредитов вырос в 1,6 раза.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России, в крае по итогам десяти месяцев 2018 года сумма выданных жилищных займов превысила 28,6 млрд рублей. Всего в январе – октябре жители Приморья заключили 12,7 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования. Это на 40 % больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Процентные ставки по ипотечным кредитам в течение последнего года планомерно снижались. Так, средневзвешенная ставка на 1 ноября 2017 года составляла 10,83 %, на 1 ноября 2018 года – 9,55 %.

Всего с начала года общая задолженность приморцев по жилищным займам выросла на 12,6 млрд рублей и достигла 70,7 млрд рублей. Уровень просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам остается низким – 0,7 %.

Автор: Отдел экономики «В»