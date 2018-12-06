ОСАГО в Приморье – в «красной зоне» Согласно рейтингу проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов, который ежеквартально составляет Российский союз автостраховщиков (РСА), 13 субъектов РФ улучшили свои результаты с начала года. Там снизилась частота ДТП, а также количество фактов страхового мошенничества, сообщили в пресс-службе информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза». Причем почти половина смогла перейти из «желтой зоны» в «зеленую», где убыточность по ОСАГО самая низкая. Об этом сообщил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

«В части регионов мы видим значительное улучшение показателей по безубыточности ОСАГО. На многих территориях активно работают группы, куда входят представители местных администраций, правоохранительных органов, страховщиков, Банка России. Такие рабочие группы созданы уже в 56 из 86 регионов страны. В наших планах создать подобные группы в каждом субъекте России, тем более что их работа приносит хороший результат», – заявил Евгений Уфимцев.

При этом он отметил, что также существуют и регионы, которые за год ухудшили свои результаты.

«Еще буквально год назад в «красной зоне» были в основном Южный федеральный округ и часть Приволжского. Если раньше доминировал по убыточности автогражданки юг нашей страны, то теперь мы наблюдаем в числе регионов «красной зоны» Дальний Восток и часть Сибири. Отдельно нас беспокоят Белгород и Владимир, Красноярск и Приморье, которые сейчас находятся в «красной зоне». Немного настораживает и то, что по Крыму и Севастополю произошел скачок в рейтинге из «зеленой» в «желтую зону», – сказал представитель РСА. Он также привел и положительный пример снижения показателей убыточности по ОСАГО.

«Краснодарский край, который ранее занимал одну из верхних строчек рейтинга по убыточности в ОСАГО (7-е место), сейчас спустился до 31-го, и это всего за год. Но для этого мы проделали много работы. В этом регионе часто проходили заседания рабочей группы в разном составе и на разных уровнях. Отдельно правоохранительные органы проверяли агентов, даже страховщиков, они сами ходили в суды, смотрели дела, чтобы понять, как работает страховое мошенничество в регионе. Мы проводили даже отдельные собрания с судьями, где отвечали на их вопросы по специфике работы автострахования, чтобы помочь выявить недобросовестных автоюристов. Это был целый комплекс мер, и сам Краснодарский край для страховщиков очень сложный, но я рад, что наша работа принесла такие плоды», – объяснил он.

Рейтинг РСА содержит информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, об отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, о приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ.

На первых 20 местах – субъекты с максимально негативными показателями, то есть «красная зона». В ней находятся те регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России. В середине рейтинга – «желтая зона» (с 21-го по 40-е место). Ситуация в этих регионах расценивается как пограничная, то есть в любой момент она может перейти в критическую – «красную зону». На последних местах расположились регионы так называемой зеленой зоны, где проблем с мошенничеством практически нет или их удается решать, убыточность приемлема или отсутствует.

«Нужно понимать, что на первом этапе реформы по индивидуализации тарифов в ОСАГО, когда территориальный коэффициент еще не будет отменен, регион использования автомобиля будет играть большую роль. То есть на этом этапе страховщики пока еще не смогут менять тарифы без привязки к краю или области. Поэтому для жителей субъектов РФ немаловажно, к региону какой зоны они относятся. Естественно, страховщики будут сами принимать решения, где и на сколько менять стоимость полиса, но чисто математически регионы «красной зоны» с огромным отношением судебных выплат к несудебным и большими расходами на ведение дел имеют не очень великие шансы для снижения тарифа», – пояснил Евгений Уфимцев.

Автор: Отдел экономики «В»