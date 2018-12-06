Наметили адресную инвентаризацию В администрации приморской столицы обсудили вопросы повышения качества работ по ведению государственного адресного реестра Федеральной информационной адресной системы (ФИАС) по Владивостоку. В совещании приняли участие представители профильных управлений мэрии, а также сотрудники Федеральной налоговой службы по Приморскому краю, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

ФИАС – это единый государственный ресурс, содержащий достоверную, общедоступную адресную информацию. Она используется при оказании государственных и муниципальных услуг юридическим и физическим лицам.

При отсутствии информации в адресной системе граждане могут испытывать сложности при получении государственных услуг по регистрационным вопросам (регистрации недвижимости, статуса юридического лица, индивидуального предпринимателя и др.). Кроме того, существенно затрудняется работа экстренных служб МЧС, скорой медицинской помощи.

«Работа по актуализации адресного реестра очень важна для города. Очевидно, что все социальные и экономические сферы жизнедеятельности так или иначе связаны с полнотой, корректностью и актуальностью адресных сведений, – пояснила заместитель главы администрации Наталья Зубова. – При отсутствии информации в адресной системе рассылаемые налоговыми органами налогоплательщикам уведомления могут не дойти до адресата, что приводит к снижению собираемости налогов и потерям бюджета города. Тем временем местные имущественные налоги составляют 24,2 % в налоговых доходах бюджета города. Это в том числе земельный налог в размере 19,8 % (1,354 млрд рублей). 4,4 % налоговых доходов составляет налог на имущество физических лиц (речь идет о сумме 246 млн рублей). Эти средства необходимы городу и должны собираться в полном объеме».

На сегодняшний день недоимка по местным налогам составляет 228 млн рублей, в том числе по земельному налогу от физических лиц – 33 млн рублей, по налогу на имущество физических лиц – 83 млн рублей. И одной из причин такой большой недоимки является то, что налоговые уведомления и требования об уплате налога не доходят до адресата.

Оператором Федеральной информационной адресной системы определена Федеральная налоговая служба. Вместе с тем ситуация с полнотой сведений, занесенных в адресную систему, напрямую зависит от организации работы органов местного самоуправления.

Присвоение адресов объектам недвижимости, а также размещение, изменение, аннулирование сведений об адресах в государственном адресном реестре ФИАС в администрации Владивостока осуществляет управление градостроительства и архитектуры.

На сегодня по Владивостокскому городскому округу в реестр внесено 26740 адресов объектов недвижимости. Однако, по данным управления Федеральной налоговой службы России по Приморскому краю, база ФИАС в настоящее время является недостаточно полной и актуальной.

По результатам совещания администрацией города совместно с налоговыми органами определены пути решения вопроса по наполнению государственного адресного реестра ФИАС актуальными сведениями в полном объеме.

Автор: Отдел новостей «В»