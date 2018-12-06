Работников оборонки зачислили в льготники В Приморье перечень категорий граждан – участников программы «Доступная ипотека» будет расширен по поручению врио губернатора края Олега Кожемяко.

Как сообщили в пресс-службе региона, теперь получить ипотечный заем на приобретение жилья под льготную процентную ставку от 5,5% смогут работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и семьи с детьми.

Как рассказал генеральный директор Корпорации развития жилищного строительства Приморского края Роман Чернявский, сегодня подготовлены и проходят согласование в краевых органах исполнительной власти документы, которые позволят уже в декабре этого года выдать кредиты с господдержкой приморцам – работникам оборонных предприятий региона.

«Планируется, что первые заемы этой категории граждан мы начнем оформлять уже в ближайшие дни. А с нового года получить льготный кредит смогут и семьи, в которых родился первый, второй и последующие дети, причем вне зависимости от профессии заемщика», – пояснил он.

Напомним,что программа «Доступная ипотека» разработана Корпорацией развития жилищного строительства Приморского края по поручению руководства региона для того, чтобы обеспечить жильем работников бюджетной сферы и привлечь в муниципалитеты новые кадры. Сегодня приобрести жилплощадь под процентную ставку от 5,5 %

могут пять категорий граждан: врачи, учителя, работники учреждений культуры, государственные и муниципальные служащие.

По словам начальника управления ипотечного кредитования КРЖС Ирины Шибельбеин, в данный момент в корпорацию поступило свыше 120 заявок, большинство из них – на покупку квартиры во Владивостоке, на втором месте по востребованности Уссурийск, на третьем – Находка. При этом непосредственно по выдаче кредитов лидирует Уссурийск. В настоящее время жилье по программе уже приобретено в Большом Камне, Спасске-Дальнем, Дальнереченске и других территориях.

Отметим, чтобы повысить информированность населения о возможности воспользоваться программой «Доступная ипотека», сотрудники корпорации регулярно выезжают в муниципалитеты, где встречаются с руководителями организаций образования, здравоохранения, культуры и разъясняют им, как их сотрудники могут улучшить свои жилищные условия за счет краевого бюджета.

Автор: Отдел экономики «В»