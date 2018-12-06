Про Машу, Дашу и открытку Жила-была маленькая девочка в одном городе Приморья. А в другом городе края жила ее бабушка. Девочка очень ее любила и часто ездила к ней в гости вместе с мамой и папой.

И вот когда девочка научилась писать, решила сделать бабушке сюрприз. Купили они вместе с мамой открытку, марку приклеили. Мама красивым почерком написала адрес и индекс, а девочка, старательно высунув язык, написала корявыми – как смогла – буквами: «Бабушка, я тебя люблю» и даже подписалась. Положили они с мамой открытку в почтовый ящик и вместе представляли, как удивится и обрадуется бабушка, как позвонит, когда получит открытку, и как ей будет приятно…

Дело было в январе. А на днях бабушка таки получила открытку, да. Не прошло, как говорится, и года…

Нет, бабушке было очень приятно. Всегда приятно получать от внучки открытки. Даже с почти годовой задержкой…

Эту трогательную историю рассказала мне одна знакомая – та самая бабушка.

– Внучка сначала все ждала, спрашивала, не получала ли я открытку, даже сама, когда приезжала, бегала почтовый ящик проверять, – рассказала знакомая. – Потом немножко расстроилась… Обидно было, ей так хотелось, чтобы я удивилась, получив письмо. Ну мы с дочкой подумали, подумали и придумали: внучка мне рисунок нарисовала и подписала на рисунке всех: папа, мама, бабушка, собака Даля. И подарила, правда, уже не рискнула его отправлять по почте, сама привезла. А я уж так удивлялась, так удивлялась…

Правда, знакомую мою куда больше удивляла работа «Почты России», умудрившейся где-то затерять открытку. А потом найти и отправить адресату.

А другому моему знакомому дочка, летом ездившая на отдых в Турцию, тоже решила сюрприз сделать. Купила в Анталии открытку, марки наклеила и отправила во Владивосток. Папе. Думала, ему будет приятно. Может, и будет, когда папа получит послание, – открытка не пришла по сию пору...

Я вспоминаю одну рекламу, которую часто крутят по ТВ: две мило улыбающиеся женщины с чистым бельем в руках. И закадровый текст: «Маша стирает дома, Даша стирает на даче, и обе довольны результатом, потому что пользуются порошком… Покупайте порошок только на «Почте России»!».

Интересно, когда уже по тому же ТВ пойдет другая реклама: «Маша пользуется «Почтой России» в городе, а Даша – на даче, и обе довольны результатом, потому что «Почта России» – это быстро, эффективно и легко!» Не знаете? И я не знаю. А так хотелось бы…

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ