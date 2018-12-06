День Конституции отметят днем приема Отделение Пенсионного фонда России по Приморскому краю примет участие в общероссийском дне приема граждан, который пройдет 12 декабря, в День Конституции РФ.

Жители края, обратившиеся 12 декабря с 12.00 до 20.00 к специалистам краевого Отделения ПФР или в его территориальные органы, смогут задать вопросы, касающиеся пенсионного обеспечения и социальных выплат, осуществляемых ПФР, обязательного пенсионного страхования.

Прием граждан в Отделении ПФР по Приморскому краю будет проводиться по адресу: Владивосток, ул. Фонтанная, 16. Как уточнили в пресс-службе ведомства, гражданам, обратившимся на прием, необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Предварительно записаться на прием можно по телефону: 8 (423) 24-98-600.

Автор: Отдел новостей «В»