Дворовый хоккей набирает любителей Прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею на кубок главы Владивостока стартовал в администрации города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Соревнования будут проходить с 6 января по 24 февраля на зимних муниципальных спортивных объектах (хоккейных коробках) и крытых хоккейных площадках. Этот турнир восьмой год подряд организует управление развития физической культуры и массового спорта администрации города.

«К турниру допускаются игроки от 14 лет и старше в статусе «любитель». Для несовершеннолетних хоккеистов требуется разрешение от родителей. Все участники должны иметь постоянную прописку на территории Приморского края», – уточнила начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

Как пояснили в управлении, состав команды не может превышать 22 человека, включая ее тренера и представителя. Драфты (переходы игроков) между командами не допускаются. Игроки каждой команды должны иметь одинаковую форму, шлем, коньки и клюшки. Для вратаря обязательна полная амуниция. Кроме того, к участию в турнире допускаются вратари без ограничения по квалификации. Во время игр запрещены применение силовых приемов и намеренные попадания шайбы в полевых игроков.

Для участия в турнире необходимо до 24 декабря этого года отправить предварительную заявку на e-mail kuidina@vlc.ru, medima@mail.ru и maslova.e.c@yandex.ru с пометкой «Заявка на турнир по хоккею». По всем вопросам необходимо обращаться в управление физической культуры и массового спорта администрации Владивостока по адресу: Партизанский проспект, 13а, тел./факс: (423) 2614-167.

Справка «В»

Статус «любитель» – это хоккеисты, не имевшие опыта выступлений за профессиональные хоккейные клубы или команды, ранее участвовавшие в официальных соревнованиях по хоккею среди мужских команд. Любителями не являются выпускники и учащиеся специализированных СДЮШОР, ДЮСШ при командах мастеров КХЛ, ВХЛ, МХЛ, ЮХЛ, 1-й и 2-й лиги чемпионата России.

Автор: Отдел новостей «В»