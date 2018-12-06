«Детям войны» расписали льготы В Приморье вступил в силу краевой закон «О детях Великой Отечественной войны», принятый по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко Законодательным собранием региона.

У этого документа сложная судьба, его принятие несколько раз откладывалось из-за многочисленных изменений и доработок, а для реализации не могли выделить необходимую сумму из бюджета края. Глава региона сумел за короткий период решить эти проблемы. А заодно был расширен перечень мер социальной поддержки для граждан, относящихся к категории «дети войны».

Чтобы рассказать людям старшего поколения обо всех положенных им по новому закону льготах и порядке реализации этой помощи, во Владивостоке состоялось заседание президиума Совета ветеранов города. На него – опять же по инициативе Олега Кожемяко – пригласили руководителей ведомственных и территориальных ветеранских организаций, включая поселок Трудовое и остров Русский. Перед собравшимися выступила начальник отдела АТУ Первореченского района краевого департамента труда и социального развития Ирина Доронина и рассказала подробнее о нормах принятого закона.

– В ноябре началась реализация закона о «детях войны». Во-первых, определена категория подпадающих под эти льготы лиц – это люди, рожденные с 22 июня 1928-го по 3 сентября 1945 года. Информация о них имеется в базах данных районных и городских центров соцзащиты. К примеру, в Первореченском районе 9 тысяч человек, подпадающих под действие закона, а в целом по Владивостоку таких порядка 50 тысяч. Две трети из них уже имеют те или иные льготы (инвалиды, ветераны труда, вдовы фронтовиков, жители блокадного Ленинграда и так далее). Тем, у кого нет никаких из перечисленных льгот, придется посетить отделы административного территориального управления нашего департамента.

Во-вторых, власть определила компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов. Это плата за холодную и горячую воду, электрическую энергию, газ, отведение сточных вод, рассчитанная исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, в пределах нормативов потребления. Также запланирована 100-процентная компенсация расходов на оплату взноса за капитальный ремонт. Подчеркиваю, что помощь распространяется только на собственников жилья, подпадающих под категорию «дети войны». И совершенно неважно, сколько человек у него в квартире прописано.

Отделы соцзащиты провели колоссальную работу. Сведены в общие списки все те, кого освободили от оплаты капитального ремонта. Так, ветераны труда, ранее имевшие 50-процентную скидку на оплату капитального ремонта, а теперь подпадающие под категорию «дети войны», нами учтены и полностью освобождены от таких платежей. Но опять же речь идет только о собственниках жилья (полных или владельцах определенной доли).

Кстати, в ежемесячных квитанциях на оплату в графе капремонта теперь будет значиться цифра «0». Это позволит отказаться от лишней цепочки оплаты и возвращения денег. Новые квитанции начнут поступать уже в конце декабря.

Еще раз подчеркну, что пожилым людям из категории «дети войны», у которых ранее не было никаких льгот, придется посетить районные отделы соцзащиты. Им нужно с собой захватить только паспорт и оплаченные квитанции по всем видам платежей за последний месяц. Далее в работу включаются сотрудники соцзащиты, а недостающие документы они получат через межведомственные запросы (при необходимости в Росреестре, паспортной службе и других организациях). Обратиться за помощью можно в течение ближайших трех лет по месту прописки. При этом нулевые платежки к ним будут приходить в любом случае.

Ирина Доронина ответила на многочисленные вопросы представителей ветеранских организаций.

Добавим, что в законе также предусмотрены ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню окончания Второй мировой войны. На сегодняшний день они определены в размере одной тысячи рублей.

Автор: Николай КУТЕНКИХ