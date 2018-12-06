Нерадивых рекламодателей занесут в черный список автодозвона Во Владивостоке вновь начала работать так называемая система автодозвона в отношении нерадивых рекламодателей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь у специалистов администрации есть возможность воздействовать на тех, кто размещает в неположенных местах рекламу в виде афиш, объявлений, а также наносит надписи и изображения на различные городские поверхности. По данным на 4 декабря, в список на автодозвон уже включен 41 телефонный номер.

Некоторый перерыв в работе системы был вызван необходимостью внесения изменений в постановление администрации города, регламентирующее порядок уведомления граждан и компаний, разместивших объявления, афиши и другое на объектах, не предназначенных для этой цели.

Как известно, в августе этого года в краевом центре были приняты новые правила благоустройства. В этой связи нужно было привести утвержденный порядок в соответствие с новым документом.

«Схема работы системы автодозвона выглядит следующим образом, – пояснила начальник городского управления наружной рекламы и информации Татьяна Шахова. – Информацию о незаконно размещенных объявлениях и афишах фиксируют сотрудники административно-территориальных управлений районов. Затем номера телефонов, которые указаны в такой рекламе, они передают нам. Мы, в свою очередь, передаем ее в МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока», специалисты которой и «заводят» на эти номера систему автодозвона».

Уведомление, пояснили в городском управлении наружной рекламы и информации, производится днем с интервалом в 1 минуту. Голосовое сообщение поступает на телефонный номер, указанный в объявлении. Нарушителю сообщается, что его объявление или рекламная конструкция размещены в неположенном месте, портят внешний вид городских улиц, приводят к замусориванию города. Абоненту предлагается самостоятельно исправить ситуацию. Если нарушитель убирает рекламу, его номер телефона с автодозвона снимается.

«Безусловно, для нарушителей правил благоустройства такие звонки – это настоящая головная боль, – говорит Татьяна Шахова. – Им легче снять рекламу, чем по сто раз в день принимать звонки с требованием ее убрать. Большинство из них так и поступает. При этом стоит отметить, что указанные меры применяются администрацией города, в том числе в целях проведения разъяснительной работы, направленной на предупреждение новых правонарушений. А это значит, что есть надежда совсем скоро увидеть Владивосток по-настоящему чистым и комфортным».

Автор: Отдел новостей «В»