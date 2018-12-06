Экспертный совет выбрал 10 лауреатов молодежной премии «Есть за что!» Второе, заключительное заседание экспертного совета по присуждению молодежной премии «Есть за что!» состоялось в администрации Владивостока. Из 73 претендентов члены конкурсной комиссии выбрали 10 лауреатов, которые в конце года получат престижную городскую премию, сообщили в пресс-службе мэрии.

В ходе заседания каждый из экспертов представил в баллах свой собственный рейтинг кандидатов, который был составлен по итогам изучения портфолио соискателей. Претенденты, суммарно получившие наивысшее число баллов, и стали лауреатами премии «Есть за что!».

Как пояснили в управлении по делам молодежи, имена победителей будут названы после подготовки соответствующего постановления городской администрацией. Торжественное вручение премии состоится в конце года.

Напомним, что основанием для присуждения премии является реализованное дело или состоявшееся событие, которое повлияло на развитие Владивостока и принесло пользу горожанам. Награда присуждается за отдельные достижения и реализованные проекты за период с 1 октября предшествующего года по 30 сентября текущего года.

Ежегодно премия в размере 100 тысяч рублей присуждается в следующих номинациях:

– за развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия города Владивостока;

– в области предпринимательства и экономического развития;

– в области образования, просвещения и науки;

– в области развития общественных связей и журналистики;

– в области социальных коммуникаций и благотворительности;

– в области искусства и культуры;

– в области укрепления здорового образа жизни;

– в области охраны экологии городской среды.

В этом году наибольшее количество заявок подано в таких областях, как «Искусство и культура» – 18 кандидатов, «Укрепление здорового образа жизни» – 18 кандидатов и «Социальные коммуникации и благотворительность» – 15 кандидатов.

Автор: Отдел новостей «В»