Экспертный совет выбрал 10 лауреатов молодежной премии «Есть за что!»
Второе, заключительное заседание экспертного совета по присуждению молодежной премии «Есть за что!» состоялось в администрации Владивостока. Из 73 претендентов члены конкурсной комиссии выбрали 10 лауреатов, которые в конце года получат престижную городскую премию, сообщили в пресс-службе мэрии.
В ходе заседания каждый из экспертов представил в баллах свой собственный рейтинг кандидатов, который был составлен по итогам изучения портфолио соискателей. Претенденты, суммарно получившие наивысшее число баллов, и стали лауреатами премии «Есть за что!».
Как пояснили в управлении по делам молодежи, имена победителей будут названы после подготовки соответствующего постановления городской администрацией. Торжественное вручение премии состоится в конце года.
Напомним, что основанием для присуждения премии является реализованное дело или состоявшееся событие, которое повлияло на развитие Владивостока и принесло пользу горожанам. Награда присуждается за отдельные достижения и реализованные проекты за период с 1 октября предшествующего года по 30 сентября текущего года.
Ежегодно премия в размере 100 тысяч рублей присуждается в следующих номинациях:
– за развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия города Владивостока;
– в области предпринимательства и экономического развития;
– в области образования, просвещения и науки;
– в области развития общественных связей и журналистики;
– в области социальных коммуникаций и благотворительности;
– в области искусства и культуры;
– в области укрепления здорового образа жизни;
– в области охраны экологии городской среды.
В этом году наибольшее количество заявок подано в таких областях, как «Искусство и культура» – 18 кандидатов, «Укрепление здорового образа жизни» – 18 кандидатов и «Социальные коммуникации и благотворительность» – 15 кандидатов.
Автор: Отдел новостей «В»