Более 430 км дорожной разметки нанесли на дороги краевого центра в этом году Масштабные работы по организации дорожного движения проведены во Владивостоке с начала строительного сезона, сообщили в пресс-службе мэрии.

Силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий» (СГТ) на дороги города нанесено более 430 километров осевых и прерывистых линий, более 14 тысяч квадратных метров разметки типа зебра, стоп-линий и островков поворота, установлено более 2700 дорожных знаков. Такие итоги строительного сезона подвели в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

В течение всего строительного сезона, преимущественно в ночные часы, бригады предприятия «СГТ» обновляли на улицах города дорожную разметку. В этом году после длительного перерыва разметку на проезжей части наносили не только краской со световозвращающими элементами, но и термопластиком.

«Для этого была отремонтирована машина Borum, закуплены необходимые материалы, и в июле текущего года разметку начали наносить термопластиком. Эта разметка более долговечна по сравнению с обычной краской, – отмечают специалисты. – В термопластик «оделись» улицы Выселковая, Русская, Всеволода Сибирцева, Народный проспект, Котельникова и другие».

«Дорожная разметка – важный элемент организации, безопасности и упорядочения движения транспортных потоков, она способствует повышению пропускной способности дороги, улучшению видимости проезжей части, особенно в темное время суток. Поэтому в следующем году работы по организации движения будут продолжены, основной упор сделаем на разметку термопластиком», – подчеркнул Олег Уланов, начальник отдела организации дорожного движения и сохранности дорог.

Для безопасности пешеходов и автомобилистов на дорогах краевого центра установлено и отремонтировано более 3 тысяч метров барьерного и леерного ограждения, отремонтировано более 150 столбиков декоративного ограждения пешеходных зон в центре Владивостока.

Бригады «СГТ» в ежедневном режиме проводили обслуживание 85 светофорных объектов, а в начале ноября в городе установили еще один светофор – в районе кинотеатра «Океан».

В следующем году работы по организации дорожного движения будут продолжены. Уже сейчас специалисты формируют план работы. Планируется, что в 2019 году на улицах Владивостока появится несколько новых светофорных объектов и будут обновлены элементы дорожной разметки в соответствии с требованиями нормативной документации.

Автор: Отдел новостей «В»