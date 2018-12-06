Во Владивостоке назовут лучшего молодого педагога 14 декабря в приморской столице стартует конкурс профессионального мастерства «Молодой специалист года». Участвовать в конкурсе могут учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования со стажем работы меньше трех лет.

Конкурс проводится уже 10 лет, напомнили в пресс-службе мэрии. За эти годы в нем приняли участие больше ста молодых педагогов. Они снимают трехминутный ролик – презентацию о своей работе, пишут эссе о своем педагогическом подходе и проводят открытые уроки. Жюри оценивает речь педагогов, умение мотивировать учеников, способность апеллировать к знаниям из других областей, творческий подход и многое другое.

Победителю конкурса «Молодой специалист года» будет вручена премия в размере 25 тыс. рублей, серебряный финалист получит 20 тыс. рублей, за третье место предусмотрена премия в размере 15 тыс. рублей.

С 2014 года во Владивостоке действует специальная программа по поддержке молодых педагогов. Каждый из них получает единовременную денежную премию при устройстве на работу (около 40 тысяч рублей), а также ежемесячные выплаты в течение первых трех лет работы (около 18 тысяч рублей). Цель программы – привлечь молодые кадры в сферу образования. Благодаря ей за последние пять лет в сферу образования пришли работать более 300 молодых педагогов.

Автор: Отдел новостей «В »